BSEB 10th Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की तारीख नजदीक; जानें कब और कहां चेक कर सकेंगे अपना परिणाम

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

पटना: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (Bihar School Examination Board) यानी बीएसईबी (BSEB) के मैट्रिक (कक्षा 10वीं) के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, बोर्ड मार्च के अंत तक परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है. माना जा रहा है कि नतीजे 30 या 31 मार्च 2026 को जारी किए जा सकते हैं. बोर्ड के अधिकारियों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर पैनी नजर रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही उन्हें तुरंत जानकारी मिल सके. यह भी पढ़ें: MP Board Class 5, 8 Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट घोषित; rskmp.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

मूल्यांकन प्रक्रिया और टॉपर वेरिफिकेशन

बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। वर्तमान में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है. परंपरा के अनुसार, मुख्य परिणाम घोषित करने से पहले बोर्ड संभावित टॉपर्स का वेरिफिकेशन (साक्षात्कार और हैंडराइटिंग मिलान) करता है. इस प्रक्रिया के पूरा होते ही मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी.

कहां और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर देख सकेंगे. अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित विवरणों की आवश्यकता होगी:

रोल कोड (Roll Code)

रोल नंबर (Roll Number)

रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण सर्वर धीमा हो सकता है. ऐसे में छात्रों को अपना एडमिट कार्ड तैयार रखने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है. यह भी पढ़ें: MP Board Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं-11वीं के नतीजे घोषित, educationportal.mp.gov.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

आगे की प्रक्रिया: स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट

BSEB देश के उन चुनिंदा बोर्डों में शामिल है जो सबसे पहले परिणाम घोषित करते हैं, जिससे छात्रों को समय पर कक्षा 11वीं (विज्ञान, वाणिज्य या कला संकाय) में प्रवेश लेने में मदद मिलती है. ऑनलाइन रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों बाद, मूल मार्कशीट स्कूलों के माध्यम से वितरित की जाएगी. जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके लिए बोर्ड 'स्क्रूटनी' (कॉपी की दोबारा जांच) और 'कंपार्टमेंट' परीक्षाओं के विवरण भी साझा करेगा.