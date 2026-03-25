MP Board Class 5, 8 Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट घोषित; rskmp.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

इंदौर: राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश (Rajya Shiksha Kendra Madhya Pradesh) यानी आरएसकेएमपी (RSKMP) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम (MP Board Class 5 and Class 8 Results 2026) बुधवार, 25 मार्च को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष छात्रों के समग्र प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब पोर्टल rskmp.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: MP Board Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं-11वीं के नतीजे घोषित, educationportal.mp.gov.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

पास प्रतिशत में शानदार सुधार

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कक्षा 5वीं का कुल पास प्रतिशत 95.14% रहा है, जबकि कक्षा 8वीं में 93.83% छात्र सफल हुए हैं. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सफलता के प्रतिशत में लगभग 3 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है.

बता दें कि पिछले साल 5वीं का पास प्रतिशत 92.70% और 8वीं का 90.02% रहा था. इस वर्ष का बेहतर परिणाम राज्य की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है.

परीक्षा का पैमाना और भागीदारी

मध्य प्रदेश में इस बार कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए लगभग 25 लाख छात्र पंजीकृत थे. ये परीक्षाएं प्रदेश भर के 1,10,615 स्कूलों में आयोजित की गईं, जिनमें सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूल और मदरसे भी शामिल थे.

परीक्षा का आयोजन 20 से 28 फरवरी के बीच एक ही शिफ्ट (दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे) में किया गया था. सुचारू संचालन के लिए राज्य भर में 12,920 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.

MP Board 5th, 8th Result 2026: कैसे करें चेक

रिजल्ट देखने के लिए छात्र इन आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

सरकारी और निजी स्कूलों का प्रदर्शन

राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि परिणाम पारदर्शिता के साथ तैयार किए गए हैं. इस बार सरकारी स्कूल (86,109), निजी स्कूल (23,980) और मदरसों (525) के छात्रों के लिए एक समान बोर्ड पैटर्न अपनाया गया था. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बोर्ड पैटर्न लागू होने से छात्रों की नींव मजबूत हुई है, जिसका असर बेहतर रिजल्ट के रूप में सामने आया है.