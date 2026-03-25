MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड 5वीं-8वीं का रिजल्ट आज, दोपहर 1 बजे जारी होंगे नतीजे; mpbse.nic.in पर एक क्लिक में ऐसे करें परिणाम चेक

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MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) आज, 25 मार्च को कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. पहले इन नतीजों की घोषणा सुबह 11.30 बजे होनी थी, लेकिन अब समय में आंशिक बदलाव किया गया है. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह दोपहर 1 बजे मंत्रालय (वल्लभ भवन) से आधिकारिक तौर पर परिणाम जारी करेंगे.

रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट

परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिए जाएंगे. छात्र, अभिभावक और शिक्षक निम्नलिखित पोर्टल के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं: यह भी पढ़े: Bihar Board Result 2026: छात्रों के लिए खुशखबरी! बिहार बोर्ड आज करेगा 10वीं-12वीं रिजल्ट की तारीख का ऐलान? ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

www.rskmp.in/result.aspx

mpbse.nic.in

विद्यार्थी अपना परिणाम देखने के लिए अपने रोल नंबर (Roll Number) या अपनी समग्र आईडी (Samagra ID) का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा, पोर्टल तक त्वरित पहुंच के लिए विभाग द्वारा क्यूआर कोड (QR Code) भी उपलब्ध कराया गया है.

मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया

नतीजे जारी होने के बाद छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट नीचे दिए गए चरणों का पालन करके डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं.

होमपेज पर 'कक्षा 5वीं/8वीं रिजल्ट 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर या समग्र आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करें.

'Show' या 'Submit' बटन पर क्लिक करें.

आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

स्कूल प्रमुखों के लिए विशेष सुविधा

इस बार भी राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूल प्रमुखों को विशेष लॉगिन सुविधा दी है. स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रमुख अपने संस्थान के सभी विद्यार्थियों का परिणाम एक साथ (Student-wise Result) एक्सेस कर सकेंगे. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास इंटरनेट की सीधी सुविधा नहीं है. वे अपने स्कूल जाकर अपना प्राप्तांक जान सकेंगे.

महत्वपूर्ण जानकारी

मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थीं. शिक्षा विभाग का लक्ष्य पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है. पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल और सटीक बनाया गया है. शिक्षा मंत्री द्वारा नतीजों की घोषणा के साथ ही पास प्रतिशत और मेरिट लिस्ट (यदि जारी होती है) की जानकारी भी साझा की जाएगी.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट लोड होने के दौरान वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण धैर्य बनाए रखें और कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें.