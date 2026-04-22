Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 23 और 24 अप्रैल को रहेगा ब्लॉक; यात्रा पर निकलने से पहले चेक करें डायवर्जन रूट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credits: Flickr)

मुंबई/पुणे: मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Yashwantrao Chavan Expressway) का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. आगामी 23 और 24 अप्रैल को ब्रिज के रखरखाव और पेंटिंग कार्य के चलते एक्सप्रेसवे पर कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक (Traffic Block) लागू किया जाएगा. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (Maharashtra State Road Development Corporation) (MSRDC) द्वारा मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह ब्लॉक डोंगरगांव-कुसगांव (Dongargaon-Kusgaon) के पास स्थित एक पुल के शटरिंग हटाने और रंगाई-पुताई के काम के लिए लिया जा रहा है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इस समयावधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. यह भी पढ़ें: Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक से जल्द मिलेगी राहत! MSRDC की 8 लेन चौड़ा करने की तैयारी; प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी का इंतजार

23 अप्रैल: मुंबई जाने वाला रास्ता रहेगा बंद

23 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुंबई की ओर जाने वाला ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान वाहनों को निम्नलिखित रूट पर डायवर्ट किया जाएगा:

डायवर्जन रूट: मुंबई जाने वाले वाहनों को किवाले-देहु रोड-तलेगांव मार्ग से होते हुए नेशनल हाईवे 48 (NH 48) पर भेजा जाएगा.

मुंबई जाने वाले वाहनों को किवाले-देहु रोड-तलेगांव मार्ग से होते हुए नेशनल हाईवे 48 (NH 48) पर भेजा जाएगा. पुनः प्रवेश: ये वाहन कुसगांव टोल प्लाजा से वापस एक्सप्रेसवे पर जुड़ सकेंगे.

24 अप्रैल: पुणे जाने वाले ट्रैफिक पर असर

इसी तरह, 24 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच पुणे की ओर जाने वाले मार्ग को बंद रखा जाएगा.

आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर

एमएसआरडीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. यदि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, तो इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:

MSRDC कंट्रोल रूम: 9822498224

9822498224 हाईवे पुलिस हेल्पलाइन: 9833498334

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम करता है. रखरखाव का यह कार्य मानसून से पहले बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने की एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है.