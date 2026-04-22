Bengaluru Shocker: कर्नाटक के कोडागु में अमेरिकी महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म, झारखंड के आरोपी समेत होमस्टे मालिक गिरफ्तार

Bengaluru Shocker: कर्नाटक के कोडागु जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अमेरिकी महिला पर्यटक के साथ कथित तौर पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया. पीड़िता की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने उसके पेय में नशीला पदार्थ मिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और इसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के साथ-साथ होमस्टे मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर घटना को छुपाने की कोशिश करने का आरोप है. Karnataka Shocker: छेड़छाड़ के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला

पीड़िता, जो अमेरिका से भारत घूमने आई थी, कोडागु के कुट्टा गांव स्थित देवी विला होमस्टे में ठहरी हुई थी. इसी दौरान झारखंड निवासी आरोपी व्रीजेश कुमार ने कथित तौर पर उसे मीठे पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. शिकायत में कहा गया है कि बेहोश होने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

मामले में होमस्टे मालिक विशाल पर भी गंभीर आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी होने के बावजूद उसने इसे छुपाने की कोशिश की. आरोप है कि उसने पीड़िता को तीन दिनों तक किसी से संपर्क नहीं करने दिया और होमस्टे का वाई-फाई भी बंद कर दिया. तीन दिन बाद पीड़िता ने मैसूर जाने का बहाना बनाकर वहां से निकलने में सफलता हासिल की.

मैसूर पहुंचने के बाद पीड़िता ने अमेरिकी दूतावास से संपर्क कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद दूतावास ने स्थानीय प्रशासन को ईमेल के जरिए सूचना दी, जिसके बाद मैसूर में मामला दर्ज किया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी दिल्ली और चेन्नई से कोडागु पहुंचे.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उन्हें 3 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती.

कर्नाटक के गृह मंत्री G. Parameshwara ने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि होमस्टे चलाने वालों को नियमों का पालन करना जरूरी है और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं राज्य और देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, खासकर जब इसमें विदेशी नागरिक शामिल हों. इसलिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.