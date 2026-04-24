Karnataka Shocker: कर्नाटक के हुब्बल्ली में मोबाइल न मिलने पर 14 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या, पुलिस ने अभिभावकों के जारी की ये सलाह

Karnataka Shocker: कर्नाटक के हुबली शहर के उदयनगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 14 वर्षीय लड़के ने अपनी मां द्वारा मोबाइल फोन न देने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहने पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि किशोर ऑनलाइन गेमिंग का आदी हो चुका था. पुलिस ने माता-पिता को चेतावनी दी है कि बच्चों से अचानक मोबाइल छीनना खतरनाक हो सकता है.

क्या है पूरा मामला?

हुबली-धारवाड़ पुलिस के अनुसार, मृत किशोर पिछले कुछ दिनों से मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेम खेलने में काफी समय बिता रहा था. गुरुवार रात जब वह फोन चला रहा था, तब उसकी मां ने अत्यधिक मोबाइल उपयोग पर आपत्ति जताई और उसे पढ़ाई करने को कहा. बहस के दौरान मां ने उससे मोबाइल फोन छीन लिया.

पुलिस ने बताया कि मोबाइल छीने जाने से आहत किशोर अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. करीब 20 मिनट तक जब कोई हलचल नहीं हुई, तो उसके पिता ने खिड़की से झांका और उसे फंदे से लटका पाया. माता-पिता ने तुरंत दरवाजा तोड़कर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कमिश्नर की अभिभावकों को सलाह

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए हुबली-धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन. शशिकुमार ने कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. उन्होंने कहा, "बच्चे रातों-रात मोबाइल के आदी नहीं होते. अक्सर देखा गया है कि माता-पिता खुद बच्चों को शांत रखने या खाना खिलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं. धीरे-धीरे यह लत बन जाती है."

कमिश्नर ने माता-पिता से अपील की कि यदि बच्चा मोबाइल का गंभीर आदी है, तो अचानक फोन छीनने के बजाय धीरे-धीरे उसका समय कम करें. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिकों या डॉक्टरों की सलाह लेना बेहतर होता है ताकि बच्चा भावनात्मक दबाव में आकर कोई गलत कदम न उठाए.

रचनात्मक उपयोग पर जोर

पुलिस अधिकारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई छात्र यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए अंग्रेजी और ग्रामर जैसे विषय सीखकर मोबाइल का सही उपयोग करते हैं. उन्होंने 10वीं बोर्ड में 625/625 अंक लाने वाले छात्रों का हवाला देते हुए कहा कि सफलता के लिए ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना जरूरी है.

केशवपुरा पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों दोनों से इस घटना से सबक लेने और उचित व्यवहार अपनाने का आग्रह किया है.