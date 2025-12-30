VIDEO: पटक पटक कर मारूंगा, युवतियों के साथ ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने की बदसलूकी, मुंबई के बांद्रा का वीडियो आया सामने

The auto rickshaw driver molested the girls (Credit-Instagram, tinaa.soni_)

Mumbai News: मुंबई शहर महिलाओं के लिए क्या सचमुच सुरक्षित है, ऐसा सवाल अब उठने लगा है. मुंबई के बांद्रा से एक वीडियो सामने आया है. जिसको देखकर आप भी सहम जाएंगे.एक कंटेंट क्रिएटर ने आरोप लगाया है कि एक ऑटो चालक (Auto Driver) ने उन्हें और उनकी दोस्त को केवल 'जोर से बात करने' का हवाला देते हुए बीच रास्ते ही ऑटो से उतार दिया.इसके बाद इन युवतियों को मारने की पीटने की धमकी देने लगा.

इसके बाद युवतियां भी परेशान और असहज हो गई. ये भी पढ़े:मुंबई से सटे मीरा रोड में ऑटो चालक और अभिनेत्री के बीच कहासुनी, महिला ने लगाया मारपीट का आरोप

युवतियों के साथ ऑटो चालक ने की बदसलूकी

बांद्रा में देर रात की घटना

यह घटना बांद्रा (Bandra), मुंबई की बताई जा रही है. दोनों युवतियां जियो कन्वेंशन सेंटर (Jio Convention Centre) में आयोजित एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में शामिल होने जा रही थीं. सफर के दौरान अचानक ड्राइवर का रवैया बदल गया और उसने सड़क के बीच ऑटो रोक दिया.

बीच सफर में किराया देने का दबाव

पीड़िताओं का कहना है कि ड्राइवर ने मंजिल पर पहुंचने से पहले ही किराया मांगना शुरू कर दिया. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो ड्राइवर कथित तौर पर गाली-गलौज (Abuse) पर उतर आया और धमकी (Threat) देने लगा कि वह मारपीट कर देगा.पीड़िता टीना सोनी ने इस घटना का वीडियो (Video) अपने इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट पर साझा किया है. उन्होंने लिखा कि जो शाम खुशियों से भरी होनी थी, वह कुछ ही पलों में एक भयावह अनुभव में बदल गई.बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला एक व्यस्त सड़क पर हुआ, जहां लोग मौजूद थे. इसके बावजूद ड्राइवर का व्यवहार आक्रामक रहा, जिससे दोनों युवतियां खुद को असुरक्षित महसूस करने लगीं.

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

इस मामले में पुलिस शिकायत (Police Complaint) दर्ज कराई गई है. पीड़िताओं का कहना है कि उनके पास घटना से जुड़े सभी सबूत (Evidence) मौजूद हैं, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है.