Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू, आज फैसला दिन

Assembly Election Results 2026: 2026 के विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती के लिए मंच तैयार है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सोमवार सुबह 8:00 बजे से मतगणना शुरू हो रही है. प्रक्रिया की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गिनती से होगी, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी. राउंड-वाइज नतीजे ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म और इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल पर रियल टाइम में अपडेट किए जाएंगे. West Bengal Election Result 2026 Live Streaming: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 लाइव स्ट्रीमिंग एबीपी न्यूज़, आज तक, इंडिया टुडे और एनडीटीवी पर देखें

पश्चिम बंगाल, जिसे सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, वहां आखिरी समय तक माहौल गरमाया रहा. भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मतगणना से पहले आध्यात्मिक संदेश देते हुए कहा, "मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की है. भगवान हमारे साथ हैं. सनातन धर्म के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आने वाली है." भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हटाने का भरोसा जताया है.

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि ममता बनर्जी एक बार फिर मजबूत वापसी करेंगी. पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा, "ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटों के साथ वापस आ रही हैं." साथ ही उन्होंने मतगणना एजेंट्स के लिए भोजन और पानी जैसी सुविधाओं की कमी का आरोप भी लगाया. पार्टी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा है.

तनाव के बीच, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया, जिसे "गंभीर चुनावी अनियमितताओं" का मामला बताया गया. इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं. तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने जवाबदेही की मांग की, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे विपक्ष का "अहंकार" बताया. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "जब 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय बल तैनात हैं, फिर भी पुनर्मतदान हो रहा है, तो यह चुनाव आयोग के लिए शर्मनाक है."

कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, जहां सीआरपीएफ अधिकारियों ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में स्ट्रॉन्ग रूम्स का निरीक्षण किया. भाजपा कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर के बाहर जुटे, यह कहते हुए कि वे ईवीएम की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद हैं. हालांकि चुनाव अधिकारियों ने दोहराया है कि मतगणना पूरी तरह "निष्पक्ष और पारदर्शी" तरीके से होगी.

तमिलनाडु में राजनीतिक तस्वीर अपेक्षाकृत स्पष्ट मानी जा रही है, जहां सत्तारूढ़ Dravida Munnetra Kazhagam गठबंधन के फिर से सत्ता में लौटने की संभावना जताई जा रही है. कांग्रेस नेता Girish Chodankar ने कहा, "हम आश्वस्त हैं कि हमारा डीएमके गठबंधन सरकार बनाएगा और इतिहास रचेगा." राज्य में तैयारियां व्यापक रही हैं, जहां पहली बार क्यूआर कोड आधारित पहचान प्रणाली लागू की गई है.

असम में, जहां भाजपा सत्ता में है, पार्टी अपने कामकाज के आधार पर फिर जीत का दावा कर रही है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "असम और पुडुचेरी में भाजपा निश्चित रूप से जीतेगी." वहीं विपक्षी नेता अमीनुल इस्लाम ने कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है.

राज्य में उच्च मतदान दर्ज किया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही. भाजपा की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने इसे स्थिरता का जनादेश बताया है, जबकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दे उठाए हैं.

केरल में मुकाबला अलग तरह का है, जहां सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है. ऐतिहासिक रूप से यहां सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार वोटरों के रुझान अलग नजर आ रहे हैं.

कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं. इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "इन पांचों राज्यों में कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी." मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शांतिपूर्ण मतदान की सराहना की, जबकि विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए.

पुडुचेरी में भी मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है. भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, जबकि कांग्रेस-डीएमके गठबंधन वापसी की कोशिश में है. यहां भी रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है.

कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि जनता दमनकारी सरकारों के खिलाफ निर्णायक जनादेश देगी." वहीं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, "देशभर में कमल खिल रहा है और तेजी से फैल रहा है." इस चुनाव में रिकॉर्ड मतदान, कड़ी सुरक्षा और लाइव वेबकास्टिंग व क्यूआर आधारित सिस्टम जैसी तकनीकों का उपयोग देखने को मिला है. हालांकि आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है.

अब सबकी नजर इस पर है कि क्या मौजूदा सरकारें सत्ता में बनी रहेंगी या बदलाव देखने को मिलेगा. क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर जीत दर्ज करेंगी या भाजपा इतिहास रचेगी. क्या तमिलनाडु में डीएमके अपनी पकड़ बनाए रखेगी. क्या असम में भाजपा को फिर समर्थन मिलेगा या कांग्रेस वापसी करेगी. केरल और पुडुचेरी में क्या परंपरा बदलेगी या जारी रहेगी. इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल जाएंगे, जब राउंड दर राउंड और सीट दर सीट नतीजे सामने आएंगे और देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे.