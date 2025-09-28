Bijnor: महिला डॉक्टर और आशा वर्कर के बीच हुई जमकर मारपीट, बिजनौर के जिला हॉस्पिटल का नजारा देख मरीज भी हुए हैरान, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@nedricknews)

बिजनौर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजनौर (Bijnor) के जिला हॉस्पिटल (Hospital) में आशा वर्कर (Asha Worker) और महिला डॉक्टर (Doctor) के बीच हाथापाई और मारपीट हुई. आशा वर्कर का मोबाइल फेंकने की वजह से विवाद बढ़ा और इनके बीच मारपीट हो गई. आशा वर्कर्स का कहना है की डॉक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते है, जबकि डॉक्टरों ने ये आरोप झुठलायें है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस मारपीट के दौरान हॉस्पिटल में मौजूद मरीज भी हैरान रह गए. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bihar: ‘चुप रहो, नहीं तो मुंह पर इतना जूता मारेंगे… हॉस्पिटल में डॉक्टर ने महिला मरीज से की बदतमीजी, बिहार के कटिहार जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

आशा वर्कर और महिला डॉक्टर में मारपीट

क्या है पूरा मामला?

बिजनौर जिले के महिला हॉस्पिटल (Hospital) में अल्ट्रासाउंड (Ultrasound) कराने को लेकर हुई कहासुनी ने देखते ही देखते बड़ा विवाद का रूप ले लिया. डॉक्टर और आशा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसकी झलक मोबाइल कैमरे में कैद हो गई. जानकारी के मुताबिक़ मंडावली सैदू गांवकी आशा कार्यकर्ता सरिता गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंची थीं. उनका कहना है कि कई दिनों से उन्हें जानबूझकर टाला जा रहा था.जब उन्होंने महिला डॉक्टर ज्योति बालियान से इस बारे में बात की, तो कथित तौर पर पैसे की मांग की गई.

मोबाइल तोड़ने से बिगड़ा माहौल

विवाद उस समय और बढ़ गया जब आशा कार्यकर्ता ने पूरी घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश की.डॉक्टर ने उनका फोन (Mobile) छीनकर ज़मीन पर पटक दिया. मोबाइल टूटने के बाद आशाओं का गुस्सा भड़क उठा और दोनों ओर से थप्पड़-घूंसे चलने लगे. डॉ. ज्योति बालियान ने आरोपों को बेबुनियाद बताया.उनका कहना है कि आशा कार्यकर्ता (Asha Worker) ज़बरदस्ती लाइन तोड़कर अपने मरीजों का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहती थीं.उन्होंने आरोप लगाया कि उल्टा आशाओं ने उनके साथ मारपीट की और अब उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं. डॉक्टर ने प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.

आशा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन

वहीं दूसरी ओर, आशा कार्यकर्ताओं (Asha Worker) ने हॉस्पिटल (Hospital) के बाहर धरना देकर नारेबाजी की. उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने न केवल पैसों की मांग की बल्कि उनके मोबाइल को तोड़कर उन पर हमला भी किया.आशाओं ने चेतावनी दी है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा.