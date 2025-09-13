Anurag Thakur On AI-Generated Video: पूरे देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी: एआई-जनरेटेड वीडियो पर अनुराग ठाकुर
(Photo credits ANI)

पुणे, 13 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. इस अवसर पर शनिवार को स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए 'पुणे ऑन पेडल्स' और 'पुणे वॉकेथॉन' का आयोजन पुणे में किया गया, जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार कांग्रेस की ओर से जारी किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी.

बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया था. इस 36 सेकेंड के वीडियो ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. इस मामले पर सांसद अनुराग ठाकुर ने आईएएनएस से कहा, "सभी के जीवन में जन्म देने वाली मां का स्थान बड़ा होता है, लेकिन कांग्रेस और राजद इतना नीचे गिर गए हैं कि उन्होंने इस तरह का खराब वीडियो पोस्ट किया." यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने हासन की घटना पर शोक जताया, पीड़ित परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा

उन्होंने आगे कहा, "इससे पता चलता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है. क्या राजनीति में इतना गिरना जरूरी है? पहले तो कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी, इसके उलट दूसरी बार फिर वही गलती की. इसके लिए बिहार और पूरे देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी. आने वाले चुनाव में राजद और कांग्रेस को बड़ा झटका झेलना पड़ेगा."

बता दें, इस वीडियो पर भाजपा के कई नेताओं ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है और कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की है. भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस तरह का वीडियो बनाकर कांग्रेस ने न केवल प्रधानमंत्री, बल्कि उनकी मां का भी अनादर किया है. जिस मां ने कठिन परिस्थितियों में अपने बेटे को पाला-पोसा और प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा में अहम भूमिका निभाई, उनका इस प्रकार मजाक उड़ाना शर्मनाक है.

'पुणे ऑन पेडल्स' साइकिल रैली और 'पुणे वॉकेथॉन' का उद्घाटन सांसद मेधा कुलकर्णी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद अनुराग ठाकुर और राज्य की नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल के हाथों किया गया. सुबह 6 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला, कोथरूड से साइकिल रैली और वॉकेथॉन की शुरुआत हुई. साइकिल रैली का समापन बालगंधर्व चौक स्थित झांसी की रानी पुतले के पास, जबकि वॉकेथॉन का समापन एसएनडीटी महाविद्यालय के पास हुआ.