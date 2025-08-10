Jodhpur: गुस्साई ग्राहक ने 6 हजार रूपए का ड्रेस शोरूम के बाहर जलाया, डिफेक्टिव होने पर वापस करने आई थी महिला, जोधपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

जोधपुर, राजस्थान: लोग महंगे महंगे कपड़े खरीदते है,कई दुकानों में रिप्लेसमेंट भी होता है. लेकिन कई दुकानदार रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं देते है और अगर कपड़े में डिफेक्ट हो और ग्राहक अगर गलती से वह डिफेक्ट न देखें तो दुकानदार साफ मुकर जाते है. ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड गुलाब हलवे के पास बांधनी शोरूम में एक महिला अपने डिफेक्टिव ड्रेस वापस करने आई थी. ये ड्रेस 6 हजार रूपए की कीमत का था, लेकिन जब महिला शोरूम में पहुंची तो दुकानदार ने ड्रेस को वापस करने से मना कर दिया. जिसके कारण गुस्साई महिला ग्राहक ने दूकान के बाहर ही ड्रेस को जला दिया और गुस्से में कहा की ,' भगवान करें इस दूकान में कोई भी ग्राहक नही आएं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Rajasthan: जोधपुर में बंद समर्थकों ने पकौड़े वाले का ठेला पलटा, दुकानदार के दोनों पैर गर्म तेल से जले- Video

महिला ने शोरूम के बाहर जलाया ड्रेस

महिला ग्राहक ने शोरूम पर उठाएं सवाल

महिला का नाम दिव्या चौहान बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक़ महिला ने अपनी बेटी के लिए 6 हजार रूपए का ड्रेस खरीदा था,लेकिन वह डिफेक्टिव निकला. जिसके बाद महिला जब शोरूम में पहुंची तो दुकानदार ने इसे चेंज करने से मना कर दिया. जिसके बाद नाराज महिला ग्राहक ने शोरूम के बाहर ही ड्रेस को जला दिया.इस दौरान काफी लोग मौके पर मौजूद थे.

दुकानदार के बर्ताव से लोगों में नाराजगी

इस दौरान महिला दुकानदार के बर्ताव से इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने बच्ची का महंगा ड्रेस दूकान के बाहर ही जला दिया. महिला ने इस दौरान ड्रेस का बिल भी दिखाया. इस दौरान एक शख्स कहता है कि इनके कारण रक्षाबंधन खराब हो गया. इस दौरान शोरूम संचालक के बर्ताव पर भी लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है.