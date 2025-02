VIDEO: पुणे में बदमाशों के हौसले बुलंद! बाइक रोकने से नाराज शख्स ने ट्रैफिक पुलिस पर कर दिया हमला, घटना का वीडियो आया सामने

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे में कोयता गैंग हो या फिर पिछले दिनों ट्रैफिक कर्मी के साथ हुई मारपीट हो, पुलिस के साथ मारपीट की ऐसी कई घटनाएं सामने आई है. ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है, जहांपर ट्रैफिक पुलिस पर एक बाइक सवार ने हमला कर दिया. ये घटना दिनदहाड़े पुणे के भेकराईनगर चौक में सामने आई है. बाइक रोकने के कारण शख्स को इतना ज्यादा गुस्सा आया गया कि उसने सीधे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी पर ही हमला कर दिया.

इस घटना के बाद देखने वालों की सड़क पर भीड़ लग गई. इस घटना के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया. वीडियो में देख सकते है कि जब ट्रैफिक पुलिस इस शख्स को रोकता है और इसकी गाड़ी की फोटो लेने लगता है तो शख्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हाथापाई पर उतर जाता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया ' एक्स '@ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Pune Shocker: पुणे के नेरे गांव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही! ड्रेनेज प्रोजेक्ट के दौरान बंद की सड़क, गड्ढे में गिरा बाइक सवार (Watch Video)

पुणे में ट्रैफिक पुलिस पर हमला

A Pune traffic police officer suffered severe injuries after being attacked with a stone by a two-wheeler rider whom he had stopped for using a phone while riding. The incident occurred at Bhekrai Nagar Chowk, Phursungi.

The injured officer, identified as Rajesh Ganpat Naik… pic.twitter.com/YCTtLNzCiB

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 7, 2025