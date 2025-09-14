Gonda: 'एक बच्चा मर गया तो सब मेरे पीछे पड़ गए, हजारों जिंदा है, जाओं लड्डू खाइए, हॉस्पिटल में बच्चों की मौत के बाद CMO ने दिया शर्मनाक बयान, गोंडा का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Khushi75758998)

गोंडा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोंडा जिले (Gonda District) में दो अलग अलग मामलों में बच्चों की मौत हो गई. एक अवैध नर्सिंग होम में दो नवजात बच्चों की मौत हो गई. इसके बाद जब सीएमओ (CMO) डॉ. रश्मि वर्मा से घटना की जानकारी पूछी गई तो उन्होंने काफी शर्मनाक बयान दिया. जिसके कारण अब सीएमओ का काफी विरोध हो रहा है. महिला सीएमओ ने कहा की 'एक बच्चा मर गया तो सब मेरे पीछे पड़ गए, हजारों जिंदा है, जाओं लड्डू खाइए. उनके इस बयान के लोगों ने जमकर उनकी निंदा की और हटाने की मांग की.

इसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Gonda: ये खेत नहीं जिला हॉस्पिटल है! कीचड़ और पानी से मरीज को स्ट्रेचर पर निकालने को मजबूर परिजन, गोंडा का VIDEO आया सामने

सीएमओ का शर्मनाक बयान

"एक नवजात मर गया और सब मेरे पीछे पड़ गए। हज़ारों जिंदा हैं। जाओ, कुछ लड्डू खाओ।" यह शर्मनाक बयान यूपी के गोंडा की CMO रश्मि वर्मा ने जिले में अवैध रूप से चल रहे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में दो नवजातों की मौत के बाद दिया। pic.twitter.com/NCAqb9kBz8 — Khushbu_journo (@Khushi75758998) September 14, 2025

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ मामला एक अवैध नर्सिंग होम (Illegal nursing home) से जुड़ा है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के एनआईसीयू (New Born Intensive Care Unit) चला रहा था.पहला मामला मोहित कुमार का है, जिनकी पत्नी ने जिला महिला हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है. किसी ने उन्हें डॉ. परवेज इक़बाल खान के नर्सिंग होम भेजा.चौथे दिन जब बच्चा मर गया, तो हॉस्पिटल ने शव देने से पहले 49 हजार रुपये की मांग की. इसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया, तब जाकर बच्चे को दिया गया. दूसरी घटना दूसरी घटना कटरा बाज़ार की है. किरन सिंह ने 10 सितंबर को बेटी को जन्म दिया, लेकिन जब बच्ची की हालत बिगड़ी तो उसे भी उसी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. 11 सितंबर शाम 5 बजे बच्ची की मौत हो गई. जिसके बाद हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग उठने लगी.

सीएमओ का शर्मनाक बयान

इन दोनों मौतों के बाद गोंडा सीएमओ (CMO) डॉ. रश्मि वर्मा का बेहद असंवेदनशील बयान सामने आया. उन्होंने कहा ,'क्या हुआ अगर एक बच्चा मर गया? हज़ारों तो जिंदा हैं, जाकर लड्डू खाइए.इस बयान पर सोशल मीडिया पर तीखा आक्रोश है और लोग उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं.

विवादों से सीएमओ का गहरा नाता

डॉ. रश्मि वर्मा का कार्यकाल पहले भी विवादों में रहा है.सात विधानसभा क्षेत्रों के विधायक उन पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगा चुके हैं.दवाओं और उपकरणों की खरीद में बड़े घोटाले की शिकायत पर जांच हुई थी.रिपोर्ट में गोंडा सीएमओ (CMO) समेत कई अधिकारियों को करीब 3.93 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता (Irregularity) में दोषी पाया गया था.लगातार हो रही मौतों और सीएमओ के बयान के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.लोगों की मांग है किदोषी डॉक्टर और नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. सीएमओ डॉ. रश्मि वर्मा को तुरंत हटाया जाए.