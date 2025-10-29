Viral Video: चोरी हुआ पर्स, गुस्से में AC कोच के कांच ही तोड़ने लगी महिला, इंदौर से दिल्ली जा रही है ट्रेन का वीडियो आया सामने

Woman breaks glass of AC coach (Credit-@ZeeBusiness)

Viral Video : ट्रेन (Train) में कुछ दिनों से ऐसे कुछ वीडियो सामने आ रहे है. जिसको देखकर लोग हैरान होने लगे. अब इंदौर से दिल्ली जानेवाली ट्रेन के एसी कोच (AC Coach) में ऐसा कुछ हुआ. जिसको देखकर लोगों ने अपना माथा पीट लिया. इस एसी कोच में एक महिला बच्चे के साथ सफर कर रही थी और इस दौरान महिला का पर्स चोरी हो गया. महिला पर्स चोरी होने के कारण इतना ज्यादा गुस्सा हो गई की उसने एक बोर्ड से अपने बर्थ का कांच तोड़ना (Breaking Glass) ही शुरू कर दिया. इस दौरान उसको लोगों ने रोकने की गुजारिश भी की. लेकिन महिला ने मानी और कांच पर लगातार बोर्ड मारती रही.

इस दौरान एक शख्स कहता है ,' कौन ले गया पर्स आपका तो महिला कहती ,' मुझे नहीं पता, इसके बाद शख्स कहता है ,तो शीशा क्यों तोड़ रही हो. इसके बाद महिला कहती मेरा पर्स चाहिए, बस बात खत्म. इसके बाद महिला फिर शीशे को मारने लगती है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ZeeBusiness नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

महिला ने एसी कोच का शीशा तोड़ा

क्या है पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक़ इंदौर से दिल्ली जा रही ट्रेन (Train) नंबर 20957 में एक महिला यात्री का पर्स चोरी हो गया. महिला ने तुरंत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) से मदद मांगी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्हें केवल इतना कहा गया ,'दिल्ली पहुंचने पर रिपोर्ट दर्ज करा लेना.

कार्रवाई नहीं करने से खोया आपा

बताया जा रहा है लगातार अनसुनी और लापरवाही से तंग आकर महिला ने गुस्से में एसी कोच का शीशा तोड़ दिया.यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई. रेलवे स्टाफ (Railway Staff) मौके पर पहुंचा, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ.उसका कहना था कि 'जब चोरी के बाद कोई सुनने वाला नहीं, तो शिकायत किससे करें?

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो गया.यात्रियों ने भी ट्रेन में बढ़ती चोरी और सुरक्षा की कमी पर सवाल उठाए. इस घटना के बाद रेलवे में यात्रियों के सामान की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए है. हालांकि महिला का इस तरह से विरोध करना भी गलत है.