VIDEO: ऋषिकेश में उंचाई से जंपिंग करते हुए रस्सी टूटी, युवक नीचे शेड पर गिरकर गंभीर रूप से हुआ घायल

Man falls from bungee jumping (Credit-@nedricknews)

Rishikesh News: उत्तराखंड के ऋषिकेश (Rishikesh) में एक रोमांचक गतिविधि उस समय जानलेवा बन गई जब बंजी जंपिंग (Bungee Jumping) के दौरान रस्सी अचानक टूट गई.हादसे में गुरुग्राम का 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.यह घटना शिवपुरी स्थित थ्रिल फैक्ट्री एडवेंचर पार्क में हुई.जानकारी के मुताबिक़ युवक सोनू कुमार, जो गुरुग्राम से आया था, लगभग 180 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया. रस्सी टूटने के बाद वह सीधे एक टिन शेड की छत पर जा गिरा.वीडियो में दिखाई देता है कि हादसे के बाद सोनू दर्द से तड़प रहा है, जबकि टूटी हुई बंजी रस्सी ऊपर हवा में लटक रही है.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

जम्पिंग करते हुए उंचाई से गिरा युवक

ऋषिकेश में बंजी जंपिंग करते हुए युवक की टूटी रस्सी - उत्तराखंड के ऋषिकेश का एक खौफनाक हादसे वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं जिसमे बंजी जम्पिंग के दौरान एक युवक की केबल टूट गई और वो सीधे टीन शेड पर गिर गया। लड़के को गम्भीर अंदरूनी चोटें आईं, हाथ में फ्रैक्चर हुआ...… pic.twitter.com/XHlmT2CjW3 — Nedrick News (@nedricknews) November 15, 2025

एम्स ऋषिकेश में भर्ती

गिरने के बाद सोनू के सीने और बाएं हाथ में गंभीर फ्रैक्चर हुआ. मौके पर मौजूद स्टाफ ने उसे तुरंत एम्स (AIIMS) ऋषिकेश पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि उसकी हालत नाजुक थी, हालांकि बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि वह अब खतरे से बाहर है.

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

प्रत्यक्षदर्शियों ने एडवेंचर पार्क (Adventure Park) पर कड़े आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ.मुनि की रेती पुलिस ने तकनीकी टीम बुलाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा मशीन की खराबी से हुआ या ऑपरेटर की लापरवाही से.

डीएम ने दिए जांच के आदेश

तेहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए थ्रिल फैक्ट्री में चल रही सभी एडवेंचर गतिविधियों पर रोक लगा दी है. साथ ही, क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स चलाने वाले सभी संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट जारी है.पुलिस का कहना है कि घायल युवक का बयान तब ही लिया जाएगा जब डॉक्टर अनुमति देंगे. वहीं, सोनू के परिवार से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिलने के कारण एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं की गई है.