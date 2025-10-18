Bijnor Shocker: युवक ने गली में महिला को जबरन पकड़कर किया किस, घटना सामने के आने के बाद पुलिस तलाश में जुटी, बिजनौर का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@INCUttarPradesh)

बिजनौर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब ऐसी ही एक छेड़खानी की घटना बिजनौर (Bijnor) से सामने आई है. जहांपर एक युवक ने महिला को पकड़कर जबरन किस कर लिया. ये घटना बुधवार की बताई जा रही है. घटना सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गई है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक अचानक महिला के पास पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ता है और कुछ सेकंड के लिए जबरन उसे चूम लेता है. इस दौरान महिला पूरी तरह सन्न और हैरान रह जाती है, जबकि आरोपी बड़ी सहजता से वहां से निकल जाता है.

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस सरकार ने भी सत्तापक्ष पर सवाल उठाएं. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @INCUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: बिजनौर में ट्यूशन से वापस लौट रही मुस्लिम युवती और हिन्दू युवक को भीड़ ने घेरा, बाइक की चाबी छीनी

बिजनौर में सरेराह एक शोहदे ने युवती से छेड़छाड़ की। न कानून का डर, न शासन का खौफ- यही है बाबा जी का कथित "रामराज्य"। शर्मनाक! pic.twitter.com/ftxDfNYuGy — UP Congress (@INCUttarPradesh) October 18, 2025

यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए.मामला तूल पकड़ने के बाद बिजनौर पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ नजीबाबाद थाने में केस दर्ज किया है.

पुलिस का बयान

बिजनौर पुलिस (Police) ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बताया,'घटना के संबंध में नजीबाबाद थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इस शर्मनाक घटना पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस ने एक्स पर लिखा ,'न कानून का डर, न शासन का खौफ- यही है बाबा जी का कथित 'रामराज्य'शर्मनाक!