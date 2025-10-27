VIDEO: दलदल में गले तक फंसा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन से निकाला गया बाहर, राजस्थान के किशनगढ़ का वीडियो आया सामने

Rajasthan News: राजस्थान (Rajasthan) के किशनगढ़ (Kishangarh) में एक हैरान करनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक युवक मोबाइल पर बात करते हुए मार्बल सैलरी के दलदल मे धंस गया. युवक गले तक दलदल (Swamp) में धंस गया था. ये घटना टुकड़ा रोड स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप के पास रीको क्षेत्र की है. दो घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया.जानकारी के अनुसार, युवक मोबाइल पर बात करते हुए वहां से गुजर रहा था.अचानक उसका पैर फिसला और वह मार्बल सैलरी के गहरे दलदल में फंस गया. देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कीचड़ में धंस गया.
मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और बचाव कार्य शुरू किया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @ABPNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
दलदल में धंसा युवक
राजस्थान के किशनगढ़ में एक शख़्स दलदल में गले तक धंस गया, घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन फेल रहा हालांकि आखिर में क्रेन की मदद से युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया!
फैक्ट्री में ऑपरेटर के रूप में करता है काम
पीड़ित युवक पास की एक मार्बल फैक्ट्री (Marble Factory) में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है. बताया जा रहा है कि वह काम से लौटते समय वहां से गुजर रहा था जब यह हादसा हुआ.स्थानीय लोगों का कहना है कि रीको की जमीन पर अवैध रूप से मार्बल सैलरी डंप की जाती है, जिससे यह क्षेत्र दलदल में तब्दील हो गया है. इस संबंध में मार्बल एसोसिएशन को कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
क्रेन से चला दो घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने क्रेन (Crane) और रस्सियों की मदद से दो घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को बाहर निकाला. गनीमत रही कि समय पर सहायता मिलने से उसकी जान बच गई.