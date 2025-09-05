Mumbai Shocker: मुलुंड से कलवा के बीच चलती लोकल ट्रेन से विटावा की खाड़ी में गिरा युवक, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा, प्रशासन की टीम तलाश में जुटी

Photo Credits- WC

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) के लोकल (Local) ट्रेनों से आएं दिन हादसों की घटनाएं सामने आती है. अब ऐसी ही एक घटना कलवा (Kalwa) परिसर से सामने आई है. जहांपर चलती लोकल ट्रेन से एक यात्री गिर गया. बताया जा रहा है की संतुलन बिगड़ने से यात्री सीधे कलवा परिसर के विटावा खाड़ी में गिर गया. इस हादसे के बाद प्रशासन ने उसकी तलाश शूरू की है. इस घटना के बाद ट्रेन में भी काफी देर तक हंगामा रहा. जानकारी के मुताबिक़ गुरुवार को दोपहर के समय डिजास्टर मैनेजमेंट रूम में एक जानकारी आई कि विटावा रेलवे ब्रिज कलवा यहां पर आकाश शर्मा नाम का युवक जो मुलुंड से कलवा जा रहा था और इस दौरान वह असंतुलित होकर खाड़ी में जा गिरा.

जिसके बाद अब प्रशासन की टीम ने उसकी खोजबीन शुरू की है. ये भी पढ़े:Ghatkopar Shocker: घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर भयावह हादसा! प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन की गैप में फंसकर बुजुर्ग की मौत (Watch Video)

युवक की खोजबीन जारी

घटना की सूचना मिलते ही 19 वर्षीय युवक की तलाश शुरू कर दी गई.स्थानीय लोगों, फायर ब्रिगेड के कर्मियों, डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम के कर्मियों और डिजास्टर मैनेजमेंट ( Disaster Management) विभाग के कर्मचारियों तथा दो स्थानीय मछुआरों की नौकाओं की मदद से युवक को खोजने के लिए घटनास्थल पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

लोकल ट्रेनों में लापरवाही बन रही है जानलेवा

बता दें की मुंबई (Mumbai) की लोकल ट्रेनों में लापरवाही अब जानलेवा बन रही है. कई लोग भीड़ में भी दरवाजे के पास खड़े रहते है. जिसके कारण हादसे की घटनाएं सामने आ रही है. लोगों को चाहिए कि लोकल ट्रेन में चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी और लापरवाही न करें.