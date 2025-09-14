VIDEO: मिठाई को बांसी कहना पड़ा महंगा! दुकानदार ने बच्चे को जमकर पीटा, सहारनपुर की घटना का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@DNHindi)

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहारनपुर (Saharanpur) में एक 10 साल का बच्चा दूकान में मिठाई खरीदने के लिए गया हुआ था और उसने दुकानदार से कहा की मिठाई बांसी है क्या? इतना कहते दुकानदार युवक ने बच्चे की पिटाई कर दी.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.जहांपर देख सकते है की दुकानदार बच्चे को उठा लेता है और इसके बाद उसकी पिटाई (Beating) कर देता है. बच्चा साइकिल पर बैठा होता है, उसे दुकानदार उठा लेता है और इसके बाद उसके साथ मारपीट करता है.

ये पूरी घटना सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गई है. पुलिस ने इस मामले में दुकानदार पर मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार किया गया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @DNHindi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बच्चे की दुकानदार ने की पिटाई

क्या है पूरा मामला?

ये घटना सहारनपुर जिले (Saharanpur District) के नकुर इलाके के अंबेहता की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक़ 10 साल का बच्चा मिठाई खरीदने के लिए दुकान गया हुआ था. उसने मिठाई को देखने के बाद कहा की ,' ये मिठाई बांसी है क्या ? इतना कहते ही दुकानदार का पारा चढ़ गया और उसने साइकिल से बच्चे को उठा लिया और साइकिल गिर गई, इसके बाद दुकान में ले जाकर उसकी पिटाई कर दी. इसके बाद उसे दुकान के बाहर फेंक दिया. इस घटना में बच्चा घायल हो गया है. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

बच्चे का हॉस्पिटल में इलाज शुरू

इस घटना के बाद बच्चे को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. इस घटना के बाद आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. आरोपी दुकानदार पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है.