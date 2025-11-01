VIDEO: शर्मनाक! हॉस्पिटल में एडमिट मरीज ने अपने रिश्तदारों के साथ मिलकर बेड पर पी शराब, नर्स ने लगाई डांट, मध्य प्रदेश के अशोकनगर का वीडियो आया सामने

The patient admitted in the hospital drank alcohol (Credit-@News100Plus)

Ashoknagar News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अशोकनगर (Ashok Nagar) के जिला हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट एक मरीज ने अपने रिश्तदारों के साथ मिलकर शराब पी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान एक मरीज अपने रिश्तदारों के साथ बेड पर ही शराब पीने लगता है. इस दौरान एक नर्स यहां पहुंचती और कहती है की ,' ये क्या कर रहे है आप, तो ये लोग कहते है की ,' भोजन कर रहे है.इसके बाद नर्स कहती है की ,' हम लोग रात रातभर जागकर आपका इलाज करते है और यहांपर आप ऐसा काम करते है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @News100Plus नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

हॉस्पिटल में एडमिट मरीज ने पी शराब

क्या है पूरा मामला?

ये घटना अशोकनगर के जिला हॉस्पिटल की बताई जा रही है.जिला हॉस्पिटल (Hospital) के सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज को हाथ में ड्रिप लगी होने के बावजूद बेड पर शराब पीते हुए पकड़ा गया. जब ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग ऑफिसर वार्ड में पहुंचीं, तो उन्होंने मरीज और उसके परिजनों को शराब पीते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया.नर्स ने तुरंत उन्हें रोकते हुए फटकार लगाई और रिश्तेदारों द्वारा गिलास छिपाने की कोशिश भी कैमरे में कैद हो गई.वीडियो में नर्स को गुस्से में मरीज से कहते सुना जा सकता है ,'हम लोग यहां आपकी सेवा के लिए हैं, दिन-रात जागकर इलाज करते हैं, और आप हॉस्पिटल में बैठकर ये कर रहे हैं? यह जगह भगवान का घर है, यहां से लोग ठीक होकर जाते हैं,और आप लोग शराब पी रहे हैं.

लोगों ने बताया शमर्नाक

नर्स (Nurse) की शिकायत के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत आंतरिक जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मरीज के साथ मौजूद रिश्तेदारों ने बाद में अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है.प्रबंधन ने कहा कि हॉस्पिटल के वार्ड में शराब लाना या पीना एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.