New Film City in Igatpuri: गोरेगांव की तर्ज पर इगतपुरी में बनाई जाएगी नई फिल्म सिटी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जमीन के लिए दी मंजूरी

Credit-(wikimedia commons)

New Film city in Igatpuri: महाराष्ट्र (Maharashtra) में अब गोरेगांव (Goregaon) के साथ साथ इगतपुरी (Igatpuri) में भी फिल्म सिटी (Film City) बनेगी. सोमवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया. यह फिल्म सिटी मुंबई की गोरेगांव स्थित दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी के तर्ज पर तैयार की जाएगी.सरकार का उद्देश्य मुंबई की भीड़ और शूटिंग के दबाव को कम करना है, साथ ही बॉलीवुड को नए लोकेशन और सुविधाएं प्रदान कर राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि राजस्व विभाग 47 हेक्टेयर जमीन इगतपुरी में सांस्कृतिक कार्य विभाग को सौंपेगा, ताकि फिल्म सिटी का विकास शुरू किया जा सके.यह जमीन नाशिक जिले के मुंधेगांव, इगतपुरी तालुका में स्थित है, जो मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग से जुड़ी हुई है.जिससे मुंबई से यहां पहुंचने में सिर्फ दो घंटे लगेंगे.ये भी पढ़े:Mumbai Ropeway: आरे से लेकर फिल्मसिटी तक बनेगा रोपवे, आरामदायक होगा मुंबई के लोगों का सफर, जाने क्या है प्लान

इगतपुरी होगा बेहतर विकल्प

बैठक में उपस्थित खाद्य एवं नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने कहा कि 'मुंबई की फिल्म सिटी पर दबाव बढ़ चुका है, जबकि इगतपुरी की प्राकृतिक सुंदरता फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए बेहतरीन लोकेशन देगी.भुजबल ने बताया कि वे इस परियोजना के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, जब वे नाशिक के पालक मंत्री थे.

साल 2009 से लंबित प्रस्ताव को अब मिली मंजूरी

अधिकारियों के अनुसार, नाशिक जिले में फिल्म सिटी विकसित करने का प्रस्ताव साल 2009 से विचाराधीन था. तीन अलग-अलग स्थानों का सर्वे किया गया था, जिनमें से इगतपुरी का लोकेशन सबसे उपयुक्त पाया गया.सरकार ने केपीएमजी (KPMG) कंसल्टिंग कंपनी को परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility Report) तैयार करने का जिम्मा दिया है, जो नवंबर के अंत तक सौंप दी जाएगी.बैठक में यह भी तय किया गया कि इगतपुरी फिल्म सिटी परिसर में एक एम्यूज़मेंट पार्क (Amusement Park) भी बनाया जाएगा, ताकि यह प्रोजेक्ट वाणिज्यिक रूप से भी लाभदायक बन सके.

स्थानीय विकास और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

अजित पवार ने कहा कि इस फिल्म सिटी (Film City) के निर्माण से स्थानीय उद्योगों जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और पर्यटन क्षेत्र में भी तेजी आएगी.सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार (Ashish Shelar) ने बताया कि विभाग की योजना नागपुर के पास रामटेक में भी एक फिल्म सिटी स्थापित करने की है.