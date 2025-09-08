Dehradun : खनन माफिया का कहर! युवक के रोकने पर की डंपर से कुचलने की कोशिश, बाल बाल बची जान, देहरादून का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@tyagivinit7)

उत्तराखंड, देहरादून: खनन माफिया (Mining Mafia) का आतंक कई राज्यों में देखा जाता है.कई बार ये रोकने की कोशिश में अधिकारीयों और पुलिस कर्मियों को भी कुचलने में भी संकोच नहीं करते. ऐसा ही एक दिल दहलानेवाला वीडियो उत्तराखंड (Uttarakhand) के देहरादून (Dehradun) से सामने आया है. जहांपर एक शख्स एक डंपर का पीछा कर रहा होता है और इस दौरान वह दौड़ते हुए डंपर के डोर को खोल देता है और इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह डंपर के पहियों के नीचे आने से बाल बाल बच जाता है. इस घटना का डरवाना वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल (Viral) हो रहा है. इस वीडियो में देख सकते है कैसे बेधड़क और बिना डरे अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है और प्रशासन केवल मूकदर्शक बनकर देख रही है.

डंपर का पीछा करते हुए बाल बाल बचा शख्स

कैसे हुआ हादसा ?

जानकारी के मुताबिक़ उत्तराखंड (Uttarakhand) के देहरादून (Dehradun) में सहस्त्रधारा रोड पर एक शख्स ने एक डंपर को दौड़कर रोकने की कोशिश की. लेकिन इस कोशिश में उसकी जान भी जाते जाते बची और वह डंपर के पहिए में जाने से बाल बाल बचा. इस शख्स का नाम नवीन गौड़ बताया जा रहा है. इस दौरान शख्स डंपर का डोर ओपन करने की कोशिश करता है और उसी दौरान ये हादसा होता है.

पुलिस प्रशासन पर उठे सवालियां निशान

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लेकिन बताया जा रहा है की अब तक पुलिस (Police) ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है. जिसके कारण पुलिस पर भी सवालियां निशान खड़े हो रहे है.