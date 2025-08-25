Bilaspur Shocker: ट्रेन की छत पर चढ़कर सफाई करने के दौरान मजदुर को लगा करंट, यार्ड में खड़ी ट्रेन का नहीं किया गया था पॉवर सप्लाई बंद, बिलासपुर का VIDEO आया सामने
बिलासपुर, छत्तीसगढ़: रेलवे (Railway) की लापरवाही के कारण एक मजदुर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है. इस हादसे (Accident) में युवक बूरी तरह से झुलस गया है. बताया जा रहा है की छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) यार्ड में ट्रेन की छत पर मजदुर सफाई कर रहा था , उसी दौरान ये हादसा हुआ. लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही (Negligence) ये है की जब मजदुर सफाई कर रहा था तो ट्रेन का पॉवर सप्लाई बंद नहीं किया गया था. इस युवक की पहचान प्रताप बर्मन के तौर पर हुई और वह मुलमुला (Mulmula) का रहनेवाला है. जानकारी के मुताबिक़ प्रताप रोजाना की तरह कोच की धुलाई और लीकेज की जांच का काम रहा था और इसी दौरान वह हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आ गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. जिसमें देख सकते है की युवक बूरी तरह से झुलस गया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: बुरहानपुर में ट्रेन की छत पर चढ़ा शख्स, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया, बुरी तरह झुलसा, वीडियो आया सामने

ट्रेन की छत पर  युवक को लगा करंट

क्या है पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक़ हावड़ा नागपुर (Howrah Nagpur) ट्रेन की सफाई यार्ड में कर रहा था और इसी दौरान वह बिजली की चपेट में आ गया. बिजली के झटके से वह बोगी पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. दुसरे कर्मचारी उसे देखकर शोर मचाने लगे. इसके बाद उसे नीचे उतारा गया और हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया,जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

रेलवे की बड़ी लापरवाही

बता दें की नियम के मुताबिक़ जब भी ट्रेनों (Trains) की धुलाई की जाती है तो बिजली की सप्लाई को बंद रखा जाता है. लेकिन इस दौरान रेलवे के कर्मचारियों ने लापरवाही दिखाई और बिजली के सप्लाई को बंद नहीं किया. जिसके कारण एक मजदुर के साथ गंभीर हादसा हो गया. इस घटना के बाद साथ मजदूरों में भी रेलवे प्रशासन (Railway Administration) को लेकर गुस्सा दिखाई दिया.

 