Bilaspur Shocker: तेज रफ्तार कार का कहर! सड़क पर बैठे सांड पर चढ़ा दी गाड़ी, हिमाचल के बिलासपुर का VIDEO आया सामने

बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश: मवेशियों को लापरवाही से वाहन चलाते हुए कुचलने के कई मामले सामने आएं है. अब ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ्तार कार सवार ने सीधे सड़क पर बैठे एक सांड पर ही गाड़ी चढ़ा दी. इस एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी के साथ सांड कई दूर तक घसीटते हुए भी गया. बताया जा रहा है की इस हादसे के बाद सांड की मौत हो गई. ये हादसा शिमला मातौर नेशनल हाईवे पर हुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने काफी नाराजगी जताई है.

सड़क पर बैठे सांड को कार सवार ने कुचला

A high speed car ran over a bull sitting on the road

Incident on #Shimla-Mataur National Highway in Bilaspur, Himachal Pradesh

Car dragged the bull for some distance, driver absconded from the spot#HimachalPradesh #Bilaspur pic.twitter.com/8jrtppPI6u

