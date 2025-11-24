Mussoorie Road Accident: मसूरी में भीषण सड़क हादसा! खाई में गिरी कार, बाल बाल बचा चालक, एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने

Mussoorie Road Accident: उत्तराखंड (Uttarakhand) के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी (Mussoorie) में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक कार अचानक सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी. हैरानी की बात यह है कि कार का चालक इस खौफनाक दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से बच गया.घटना सोमवार सुबह की है, जब मसूरी में एक मोड़ पर कार ने संतुलन खो दिया और सीधे खाई की ओर लुढ़कते हुए कई बार पलटी खा गई. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कार में उस समय केवल चालक ही मौजूद था.उसे हादसे में मामूली चोटें आई हैं, जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Rameshbhimtal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mussoorie Road Accident: मसूरी घूमने जा रहे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, दो की मौत
कार खाई से गिरी
मसूरी में ऊपरी सड़क से निचली सड़क पर गिरी कार
सीसीटीवी में कैद हुआ भयानक हादसे का मंजर
कार चालक गंभीर रूप से घायल#Uttarakhand#Mussoorie#CarAccident pic.twitter.com/0Xp3m8WpJF
— Ramesh Bhatt (@Rameshbhimtal) November 24, 2025
पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर किया रेस्क्यू
कार के खाई में गिरने के बाद मसूरी पुलिस (Police) तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया. स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की मदद करते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बाद में क्रेन की सहायता से कार को भी खाई से बाहर लाया गया.
चमत्कारिक रूप से बचा शख्स
इस हादसे में काफी उंचाई से कार खाई में गिरी. कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. लेकिन चमत्कारिक रूप से चालक की जान बच गई.