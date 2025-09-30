Mathura: ओवरब्रिज के नीचे जमा पानी में डूब गई कार, ट्रैफिक पुलिस ने दरवाजा खोलकर निकाला लोगों को बाहर, मथुरा का VIDEO आया सामने

मथुरा, उत्तर प्रदेश: मथुरा (Mathura) में जोरदार बारिश (Heavy Rain) के कारण सड़कें जलमग्न हो गई है. ऐसे में नए बस स्टैंड की तरफ जानेवाले एक ओवरब्रिज के नीचे काफी जलभराव हो गया था और इस दौरान एक कार सवार की गाड़ी यहां डूब गई. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) कर्मचारी कार सवारों की मदद के लिए पानी में उतर गए और कार में सवार लोगों को दरवाजा खोलकर बाहर निकाला.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mathura: यमुना नदी में डूबने लगा नाबालिग, लोग बनाते रहे मोबाइल से वीडियो, तेज बहाव में बह गया बच्चा, मथुरा का VIDEO आया सामने
कार पानी में फंसी
➡ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की सूझबूझ
➡सिपाही की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
➡बारिश से नए बस स्टैंड पुल के नीचे था पानी
➡कार सवार ने कार को पानी में घुसा दिया
➡सिपाही ने गेट खोलकर बुजुर्ग को निकाला#Mathura #TrafficHero | #mathurapolice #ncrpatrika #viralvideo #upnews… pic.twitter.com/YlyTWhgoQP
— NCR पत्रिका (@ncrpatrika) September 30, 2025
ट्रैफिक पुलिस ने की मदद
जानकारी के मुताबिक़ नए बस स्टैंड के नीचे पानी कई फीट तक भर गया. नगर निगम को मजबूरन इन जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर यातायात रोकना पड़ा. बीएसए कॉलेज और बस स्टैंड को जोड़ने वाले रास्तों पर भी आवाजाही पूरी तरह बंद रही.इसी दौरान एक शख्स अपने चालक के साथ वैगनआर कार से जा रहे थे. जैसे ही वे नए बस स्टैंड पुल ओवरब्रिज (Overbridge) के नीचे पहुंचे, गाड़ी पानी में डूब गई. कार के भीतर पानी भरने लगा और दोनों उसमें फंस गए. स्थिति बिगड़ते देख यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल कुलदीप तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने लगभग साढ़े चार फीट गहरे पानी में उतरकर दोनों को बाहर निकाला. बाद में रस्सी बांधकर क्रेन की मदद से कार को सुरक्षित बाहर खींचा गया.
कई गाड़ियां पानी में फंसी
बता दें की कई शहरों में जमकर बारिश हो रही है. जिसके कारण शहर की सड़कों पर जलभराव (Water logging) की स्थिति बन गई है. बताया जा रहा है कई गाड़ियां पानी में डूब गई थी. गनीमत रही की इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं पहुंची.