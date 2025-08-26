Mathura: यमुना नदी में डूबने लगा नाबालिग, लोग बनाते रहे मोबाइल से वीडियो, तेज बहाव में बह गया बच्चा, मथुरा का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@bstvlive)

मथुरा, उत्तर प्रदेश: देश में मानसून शुरू है और कई शहरों में जमकर बारिश हो रही है. नदी नाले उफान में है. ऐसे में मथुरा (Mathura) के यमुना (Yamuna) नदी के बंगाली घाट में एक बच्चे की डूबने की घटना सामने आई है. नदी के तेज बहाव में बच्चा बहकर जाने लगा और लोग देखते और वीडियो बनाते हुए रह गए. हालांकि एक युवक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उसे वह बाहर नहीं ला पाया. इस घटना के बाद बच्चे के साथ आएं सभी दोस्त भी वहां से भाग गए. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके (Police) पर पहुंची और दुसरे बच्चों से पूछताछ की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.

बच्चा यमुना नदी में डूबा

पुलिस ने शुरू की तलाश

इस घटना के बाद पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और उन्होंने बच्चे के कपड़े जब्त किए है.पुलिस ने बच्चे को खोजने के लिए रेस्क्यू अभियान Rescue Mission) भी चलाया है और बच्चे को खोजा जा रहा है. लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका है.

बारिश में नदी नालों में उतरने से रहे सावधान

बता दें की आएं दिन नदी नालों में लोगों के बहने की घटनाएं सामने आ रही है. उफनते हुए नदी पार करने की कोशिश में लोग अपने वाहनों समेत बहने के वीडियो (Video) सामने आएं है. लोगों को ध्यान रखना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए.