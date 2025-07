Kalyan: मुंबई में तेज बारिश का कहर! मुंबई से सटे कल्याण में 5 से 6 घर हुए ध्वस्त, सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो आया सामने; VIDEO

ठाणे,महाराष्ट्र: मुंबई में लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है. जिसके कारण सड़कों पर तो जलभराव हो ही रहा है. इसके साथ ही घरों के गिरने की घटनाएं भी सामने आने लगी है. भांडुप के बाद अब कल्याण में ऐसा ही हादसा सामने आया है. कल्याण शहर के कचोरे टेकड़ी पर लगातार बारिश के कारण 5 से 6 घर गिर गए. घरों के गिरने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया. गनीमत रही है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. बताया जा रहा है की ये घटना सुबह के दौरान हुई, जब कुछ घरों के नीचे की मिट्टी सरकने लगी और भरभराते हुए घर गिर गए. इस घटना के कारण और भी कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है.

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nextminutenews7 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

कल्याण में गिरे घर

In Kalyan 5 to 6 houses collapsed due to heavy rainfall. The houses fell because they were structurally weak. People were evacuated from the area before the collapse. No injuries have been reported. Live videos viral #HouseCollapse #heavyrain #KALYAN #viralvideo #Livevideo pic.twitter.com/o2nX0MflkO

— NextMinute News (@nextminutenews7) July 28, 2025