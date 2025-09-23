Mumbai Best Bus: मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी! महालक्ष्मी यात्रा के लिए रोजाना चलेगी 25 अतिरिक्त बसेस, जानें डिटेल्स

Credit-(Wikimedia Commons)

Mumbai Best Bus: मुंबई के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. महालक्ष्मी यात्रा के लिए बेस्ट (Best Bus) की ओर से रोजाना 25 अतिरिक्त बसेस चलाने का निर्णय लिया गया है.बसेस बायकला, महालक्ष्मी बस स्टैंड (Mahalakshmi Bus Stand) और अन्य मार्गों के लिए उपलब्ध रहेगी. मुंबई में हर साल मनाई जाने वाली 'महालक्ष्मी यात्रा' इस साल सितंबर महीने में आयोजित की गई है. यह यात्रा 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी.इस यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए, बेस्ट मुंबई उपनगरों के साथ-साथ बायकला (Byculla) और महालक्ष्मी रेलवे स्टेशनों से महालक्ष्मी के बीच 25 विशेष बसें चलाएगी.

शहर के विभिन्न भागों से महालक्ष्मी मंदिर होते हुए जाने वाले बस मार्ग पर भी जरुरत के अनुसार बस सेवाएं बढ़ाई जाएंगी.ये भी पढ़े:Mumbai BEST Bus Fare Hike: मुंबई में बेस्ट बसों का किराया आज से बढ़ा, जेब पर पड़ सकता है दोगुना बोझ; यात्रियों ने जताई नाराजगी (Watch Video)

बायकला और महालक्ष्मी स्टेशन से सुविधा

महालक्ष्मी देवी के दर्शन के लिए ज़्यादातर श्रद्धालु लोकल ट्रेन (Local Train) से बायकला और महालक्ष्मी स्टेशन तक पहुंचते हैं. वहां से सीधे मंदिर जाने के लिए बेस्ट ने अधिक बसें उपलब्ध कराई हैं, साथ ही यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए बस निरीक्षक (Bus Inspector) और ट्रैफिक अधिकारी (Traffic Officer) भी तैनात रहेंगे.

इन मार्गों पर चलेंगी विशेष बसें

स्पेशल बस सर्विस (Special Bus Service) ए-37, 57, 151ए-63, ए-77, ए-77 ,ए-357, 83, ए-132 मार्ग पर चलाई जाएगी.इसके अलावा, भीड़ को देखते हुए शिवड़ी के प्रबोधनकार ठाकरे उद्यान से लालबाग, चिंचपोकली, सातरस्ता और महालक्ष्मी स्टेशन होते हुए मंदिर तक विशेष बसें चलेंगी.

बेस्ट प्रशासन की अपील

बेस्ट (Best) ने यात्रियों से अपील की है कि वे महालक्ष्मी यात्रा के दौरान शुरू की गई इन अतिरिक्त सेवाओं का लाभ ज़रूर उठाएं, साथ ही यह भी बताया कि इन 10 दिनों के लिए विभिन्न डिपो से अधिकारियों की अस्थायी तैनाती की गई है, ताकि सेवाओं में कोई दिक्कत न हो.