Mumbai BEST Bus Fare Hike: मुंबई में बेस्ट बसों का किराया आज से बढ़ा, जेब पर पड़ सकता है दोगुना बोझ; यात्रियों ने जताई नाराजगी (Watch Video)

Mumbai BEST Bus Fare Hike: मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाली BEST (बेस्ट) बसों का किराया आज से दोगुना हो गया है. अब यात्रियों को कम से कम ₹10 चुकाने होंगे, जो पहले ₹5 था. ये फैसला मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (MMRTA) द्वारा पास किए गए किराया संशोधन के तहत लिया गया है, और शुक्रवार से लागू हो गया है. बेस्ट की नॉन-एसी बसों के लिए 5 किमी तक का न्यूनतम किराया अब ₹10 हो गया है. पहले ये सिर्फ ₹5 था. वहीं एसी बसों के लिए ये ₹12 कर दिया गया है. दूरी के हिसाब से किराया बढ़ता जाएगा, जिसमें अधिकतम ₹60 तक चुकाने होंगे.

नए ढांचे में अब कुल 10 स्टेज होंगे, 5 किमी से 50 किमी तक, और हर 5 किमी के बाद ₹5 अतिरिक्त किराया लगेगा. 50 किमी से ऊपर हर 5 किमी के लिए फिर ₹5 और जोड़ दिए जाएंगे.

VIDEO | Mumbai: The fare of the civic-run BEST buses that run on the city streets has been increased from today with the minimum amount set to double to Rs 10. Visuals from Dadar.

"I can't afford to spend Rs 24-30 daily (on bus fare). The bus fare should continue to be Rs 5. The… pic.twitter.com/BQCS9jrel3

— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2025