Who is Sashura Khan: अरबाज़ खान की पत्नी बनीं मां, जानें उनके बारे में सब कुछ

अरबाज़ खान और शूरा खान (Photo: X|@PuneTimesOnline)

अरबाज़ खान (Arbaaz Khan) और उनकी दूसरी वाइफ शूरा खान (Sshura Khan) एक बच्ची के माता पिता बन चुके हैं. अरबाज़ खान से शादी के बाद से शूरा खान सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं. हर कोई जानना चाहता है कि शूरा कौन हैं? उनमें और अरबाज़ खान में उम्र का कितना फासला है? दोनों कैसे मिले? शूरा खान अरबाज़ खान की दूसरी पत्नी हैं और उनकी पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा थीं. आर्बाज़ खान से शूरा की पहली शादी है. अरबाज़ खान से शादी से पहले शूरा खान को पब्लिक फेस नहीं थी, उन्हें ज्यादा कोई जानता नहीं था. अरबाज़ से शादी के बाद लोग शूरा के बारे में जानने की दिलचस्पी लेने लगे और उनके बारे में सर्च करने लगे. शूरा एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने रवीना टंडन जैसी मशहूर हस्तियों के लिए काम किया है. शूरा खान का जन्म 18 जनवरी 1990 को मुंबई में हुआ था. बचपन से ही उन्हें मेकअप आर्टिस्ट बनना था. उनके पिता ज़ाहिद खान और मां मेहज़बीन खान एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं. उनका एक छोटा भाई ज़ैन खान है. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के जानकीदेवी पब्लिक स्कूल से पूरी की है. यह भी पढ़ें: Jyoti Singh Video: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लखनऊ में उनके आवास पर पहुंचकर किया हंगामा, देखें वीडियो

अरबाज़ खान और शुर खान में एज गैप

वहीं अरबाज़ खान 58 साल के है तो शूरा खान सिर्फ 35 साल की हैं. उन्होंने की उम्र में करीब 23 साल का फासला है. लेकिन शूरा इसे सिर्फ एक नंबर मानती हैं.

शूरा और अरबाज़ खान की मुलाक़ात कैसे हुई

अरबाज़ खान और शूरा की पहली मुलाक़ात पटना शुक्ला के सेट पर हुई थी. अरबाज़ खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे. इस फिल्म में रवीना टंडन ने लीड रोल किया है और शूरा खान पिछले 7-8 सालों से रवीना की मेकअप आर्टिस्ट थीं.पटना शुक्ला की शूटिंग के दौरान अरबाज़ और शूरा के बीच ज़्यादा कुछ नहीं था, बॉस हाय हेल्लो होता था. लेकिन बाद में वे कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट में मिलने लगे. जिसके बाद धीरे-धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा और दोनों ने अचानक 24 दिसंबर 2023 को शादी कर ली और लोगों को हैरान कर दिया. उनकी शादी में पूरा बॉलीवुड नहीं बल्कि कुछ खास लोग ही थे; उनके खास लोग और परिवार ही शामिल था.

बात दें कि अरबाज़ और शूरा जल्द ही एक बच्ची के माता पिता बने हैं. शूरा ने रविवार, 5 अक्टूबर, 2025 को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया. मां और बच्ची दोनों स्वास्थ हैं.