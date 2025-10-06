भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) का मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है. ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह से मिलना और बात करना चाहती हैं लेकिन उनकी कोशिश हर बार नाकाम हो जा रही है. हर बार नाकाम होने के बाद ज्योति सिंह इस बार पवन सिंह के लखनऊ वाले घर पहुंच गईं और वहां जाकर खूब हंगामा किया और अपने पति से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन ये रास्ता भी नाकाम हो गया. पवन सिंह ने पुलिस बुला ली और ज्योति को उनके घर से वापस लौटना पड़ा. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है और वो लोगों से मदद की गुहार लगा रही हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: अचानक छोड़ा Rise and Fall शो, फिर Upendra Kushwaha और गृह मंत्री Amit Shah से मीटिंग का प्लान; क्या आरा से फाइनल हो गया Pawan Singh का टिकट?

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंची उनके घर

लखनऊ- भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर पहुंची. पवन सिंह ने बुलाई पुलिस. शनिवार देर तक चलता रहा हाइवोल्टेज ड्रामा. पुलिस ने समझा बुझाकर पत्नी को वापस भेजा. pic.twitter.com/OxBmt818Ic — Priya singh (@priyarajputlive) October 5, 2025

