KBC 17 Viral Video: 'नजर ही नहीं हट रही आपसे': महिला कंटेस्टेंट ने ऑन-एयर की फ्लर्टिंग, शर्माने लगे Amitabh Bachchan

KBC 17 Viral Video: 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17' का एक क्लिप एक मजेदार और दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हॉट सीट पर बैठी एक महिला प्रतियोगी ने अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan) की खूब तारीफ की. शो के दौरान, प्रतियोगी ने हंसते हुए बिग बी (Big B in Kaun Banega Crorepati) से कहा, "सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं." इतना कहने के बाद भी वह नहीं रुकीं. उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, "सर, मैं आपसे नजरें नहीं हटा पा रही हूं. आपको तो मेकअप की भी जरूरत नहीं है, फिर ये लोग मेकअप करने क्यों आते हैं." महिला की इस प्यारी सी बात पर पूरा सेट ठहाकों से गूंज उठा.

अमिताभ बच्चन ने भी तुरंत अपने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "हां, उसे बताओ कि वो हमें परेशान करने क्यों आता है."

ये भी पढें: Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: आज कौन बना करोड़पति? नागालैंड Dear Dwarka Monday लॉटरी का रिजल्ट जारी, यहां देखें पूरी विनर लिस्ट

'सर, नजर ही नहीं हट रही आपसे'

View this post on Instagram A post shared by kbc_talk (@kbc_talk)

'सर आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं?'

इसके बाद महिला ने बताया कि जब अमिताभ बच्चन दर्शक दीर्घा में गिफ्ट देने आए थे, तो वह महिला उनके बगल में बैठी थी. इस दौरान बिग बी का परफ्यूम इतना महक रहा था कि उसकी खुश्बू में वह खो गई. उसने कहा कि 'कौन बनेगा करोड़पति' में इनाम जीतने के बाद वह वही परफ्यूम खरीदेगी, जो बच्चन साहब ने खुद पर छिड़का था.

यह सुनकर अमिताभ बच्चन शरमाने लगते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब खेल वगैरह छोड़िए. चलो कहीं बाहर चलकर चाय पीते हैं. यह सुनकर दर्शक और कंटेस्टेंट खुद भी हंस पड़ीं.

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

इस छोटे से पल ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. लोग ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम (Instagram) तक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. किसी ने लिखा, "यह नजारा देखकर रेखाजी कोने में मुस्कुरा रही हैं." तो किसी ने मजाक में कहा, "क्या लड़की से भी मेरी नज़र नहीं हट रही है." वहीं, एक यूजर ने बताया, "मेरे दादाजी भी इतने ही हैंडसम थे."

आखिर क्यों इतना फेमस है KBC?

केबीसी 17 लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. कभी करोड़पति बनने का सपना पूरा करता है, तो कभी ऐसे हल्के-फुल्के पल शो को और खास बना देते हैं. यही वजह है कि ये क्विज़ शो सिर्फ जानकारी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दर्शकों के लिए यादगार यादें भी छोड़ जाता है.