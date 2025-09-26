कॉपीराइट उल्लंघन: सलमान खान के 'बिग बॉस 19' पर 2 करोड़ का मुकदमा, दो गानों के इस्तेमाल पर मेकर्स को कानूनी नोटिस

मशहूर रियलिटी शो 'Bigg Boss 19' एक बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस गया है. शो के मेकर्स पर बिना इजाज़त के गाने इस्तेमाल करने का आरोप लगा है और इसके लिए उन पर 2 करोड़ रुपये का मुकदमा किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

भारत की सबसे पुरानी कॉपीराइट लाइसेंसिंग संस्था, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) ने 'बिग बॉस 19' के मेकर्स को एक कानूनी नोटिस भेजा है. आरोप है कि शो के 11वें एपिसोड में 'अग्निपथ' फिल्म का गाना 'चिकनी चमेली' और 'गोरी तेरे प्यार में' फिल्म का गाना 'धत तेरी की' बिना इजाज़त के इस्तेमाल किया गया.

यह नोटिस 19 सितंबर को वकील हितेन अजय वासन द्वारा भेजा गया था. इसमें शो बनाने वाली कंपनियों- एंडेमॉल शाइन इंडिया और बनिजय के डायरेक्टरों थॉमस गॉसेट, निकोलस चज़ारेन और दीपक धर को जिम्मेदार ठहराया गया है.

आपको बता दें कि ये दोनों गाने सोनी म्यूजिक इंडिया के हैं और PPL इनके पब्लिक राइट्स को मैनेज करती है. संस्था का कहना है कि बिना उनकी अनुमति के इन गानों का इस्तेमाल करना सीधे तौर पर कॉपीराइट का उल्लंघन है.

PPL ने न सिर्फ 2 करोड़ रुपये की मांग की है, बल्कि 'बिग बॉस 19' के मेकर्स को एक 'सीज-एंड-डिसिस्ट' नोटिस भी जारी किया है. इसका मतलब है कि अब शो में बिना मंजूरी के PPL के गाने इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे.

'बिग बॉस 19' के बारे में कुछ खास बातें

खबरों के मुताबिक, इस सीजन के लिए सलमान खान की फीस लगभग 120 से 150 करोड़ रुपये के बीच है. वह हर वीकेंड के लिए 8 से 10 करोड़ रुपये लेंगे और कुल 15 हफ्तों तक शो को होस्ट करेंगे.

'बिग बॉस 19' 24 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर शुरू हुआ था. इस साल, नए एपिसोड पहले ओटीटी पर आते हैं और उसके डेढ़ घंटे बाद कलर्स टीवी पर दिखाए जाते हैं. अब तक के कंटेस्टेंट्स में तान्या मित्तल, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं.