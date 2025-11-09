VIDEO: मुंबई-हैदराबाद रूट पर बस चालक ने 80 की रफ्तार में मोबाइल पर देखा 'बिग बॉस', वीडियो वायरल होते ही कंपनी ने नौकरी से निकाला

Photo- nagesh_2161/Instagram

Bigg Boss Bus Driver Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बस चालक हाईवे पर करीब 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बस चलाते हुए मोबाइल पर टीवी शो 'बिग बॉस' देखता नजर आ रहा है. यह मामला 27 अक्टूबर की रात करीब 2:50 बजे का बताया जा रहा है, जब वीआरएल ट्रैवल्स की एक बस मुंबई से हैदराबाद जा रही थी.

बस चालक ने 80 की रफ्तार में मोबाइल पर देखा 'बिग बॉस'

ड्राइवर का मोबाइल पर शो देखना कैमरे में कैद

वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर ने मोबाइल फोन स्टीयरिंग के नीचे रख रखा था और उसी पर 'बिग बॉस' शो चल रहा था. इस दौरान वह एक हाथ से बस चला रहा था और दूसरा मोबाइल की तरफ झुका हुआ था. सामने सड़क पर तेज रफ्तार में ट्रैफिक के बावजूद ड्राइवर लापरवाही से शो देखने में मशगूल था. बस में सवार एक यात्री ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा – “यही वजह है सड़क हादसों की.”

वीडियो वायरल होते ही कंपनी ने लिया एक्शन

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीआरएल ट्रैवल्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए ड्राइवर की सेवा समाप्त कर दी. कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है और दोषी चालक को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया है. कंपनी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कंपनी ने मांगी माफी, कहा- ऐसी घटनाएं बहुत दुर्लभ

वीआरएल ट्रैवल्स ने अपने आधिकारिक बयान में लिखा, “27 अक्टूबर की यात्रा के दौरान यात्रियों को हुई असुविधा और डर के लिए हम ईमानदारी से खेद प्रकट करते हैं. हम यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी ड्राइवरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें.”

कंपनी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्होंने अपनी निगरानी और ट्रेनिंग व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है.

पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह कोई पहला मामला नहीं है. इसी साल मार्च में हैदराबाद में एक कैब ड्राइवर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह गाड़ी चलाते हुए फोन पर PUBG खेल रहा था. पीछे बैठे यात्री ने उसे कई बार सावधान किया, लेकिन उसने अनसुनी कर दी थी.