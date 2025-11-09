बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों ने की शराब पार्टी, नशे के साथ डांस का जलवा; अधिकारियों में हड़कंप

Credit-(Pixabay)

Bengaluru Central Jail Video: कर्नाटक की राजधानी में स्थित बेंगलुरु सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है. जेल के अंदर से एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कैदी शराब और स्नैक्स के साथ पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह वीडियो उस समय वायरल हुआ जब सरकार ने हाल ही में अधिकारियों को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने पर फटकार लगाई थी.

ये भी पढें: Ranchi Shocker: रांची के बुढ़मू में प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर की गला रेतकर हत्या, ग्रामीणों ने एक आरोपी को दबोचा

जेल के अंदर डांस और शराब पार्टी

वायरल फुटेज में डिस्पोजेबल गिलास में शराब, कटी हुई फल की प्लेटें और मूंगफली जैसे स्नैक्स दिख रहे हैं. कुछ कैदी डांस कर रहे हैं तो कुछ बर्तनों को बजाकर ताल दे रहे हैं. पूरा माहौल किसी पार्टी जैसा नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उसी दिन का है जब सरकार ने जेल के अंदर अवैध सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी थी. हालांकि अभी तक वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे जेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह कोई पहला मौका नहीं है जब बेंगलुरु सेंट्रल जेल का नाम विवादों में आया हो. कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आईएसआईएस भर्तीकर्ता जुहैब हामिद शकील मन्ना मोबाइल पर स्क्रॉल करता और चाय पीता दिखा था. एनआईए के मुताबिक, वह युवाओं को कट्टरपंथ के रास्ते पर डालकर सीरिया भेजता था. इसके अलावा, **सीरियल रेपिस्ट उमेश रेड्डी** का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह तीन मोबाइल फोन इस्तेमाल करता नजर आया. उसकी बैरक में टीवी भी लगा हुआ था.

गोल्ड स्मगलिंग के आरोपियों की मौज

वहीं, तरुण राजू नाम का एक और कैदी, जो रन्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस का आरोपी है, उसे भी जेल में फोन और गैस स्टोव के साथ खाना बनाते हुए देखा गया. राजू को देश से भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था और बाद में वह पूरे तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला.

सरकार ने दिया सख्त संदेश

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि जेल में अनुशासन भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि "अब बहुत हो गया. स्टाफ की कमी बहाना नहीं हो सकता. जो लोग ड्यूटी में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी." इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है.