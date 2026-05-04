Tamil Nadu Election Results 2026: थलपति विजय की पार्टी TVK की ऐतिहासिक बढ़त; जन्मदिन पर विजय के घर पहुंचीं तृषा कृष्णन (Watch Video)

चेन्नई, 4 मई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Assembly Elections) की मतगणना के साथ ही राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होती दिख रही है. अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय (Joseph Vijay) की पार्टी, 'तमिझगा वेत्री कड़गम' (Tamilaga Vettri Kazhagam) (TVK), अपने पहले ही चुनाव में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी है और वर्तमान में 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इस चुनावी सफलता के बीच, दक्षिण भारतीय सिनेमा (South Indian Cinema) की मशहूर अभिनेत्री तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) आज विजय के चेन्नई स्थित आवास पर पहुँचीं. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Election Results 2026: अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी TVK का तमिलनाडु में ऐतिहासिक प्रदर्शन, 100 सीटों पर बढ़त के साथ सबको चौंकाया

दोहरी खुशी: जीत का जश्न और तृषा का जन्मदिन

आज 4 मई को तृषा कृष्णन अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं. सुबह तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में दर्शन करने के बाद, वे सीधे विजय के आवास पर पहुँचीं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विजय के घर पर उत्सव जैसा माहौल देखा जा सकता है, जहाँ पार्टी कार्यकर्ता और करीबी सहयोगी टीवीके (TVK) के शानदार प्रदर्शन और तृषा के जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं.

द्रविड़ राजनीति के दशकों पुराने दबदबे को चुनौती

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के शुरुआती रुझानों ने सबको चौंका दिया है. दोपहर तक की गणना के अनुसार, राज्य की कुल 234 सीटों में से TVK 105 सीटों पर आगे चल रही है, जो बहुमत के आंकड़े (118) के काफी करीब है. विशेष रूप से ग्रेटर चेन्नई क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन असाधारण रहा है, जहाँ उसने 34 में से 32 सीटों पर बढ़त हासिल की है. इस लहर ने DMK और AIADMK के दशकों पुराने द्विध्रुवीय वर्चस्व को कड़ा झटका दिया है.

TVK के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बढ़त बनाने के बीच, त्रिशा कृष्णन ने चेन्नई स्थित विजय के आवास पर उनसे मुलाकात की – वीडियो देखें

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प्रमुख सीटें और दिग्गज उम्मीदवारों का हाल

विजय: टीवीके प्रमुख विजय पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली, दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

टीवीके प्रमुख विजय पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली, दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. एम.के. स्टालिन: मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन के अपने गढ़ कोलाथुर से पीछे चलने की खबरें हैं.

मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन के अपने गढ़ कोलाथुर से पीछे चलने की खबरें हैं. उदयनिधि स्टालिन: चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी सीट से उदयनिधि स्टालिन आगे चल रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी DMK की कुल सीटों में 2021 के मुकाबले भारी गिरावट देखी गई है.

तमिलनाडु के लिए नया अध्याय

इस बार तमिलनाडु में 85% से अधिक का रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो जनता के बदलाव की इच्छा को दर्शाता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की पार्टी युवाओं और उन "न्यूट्रल" मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में सफल रही है, जो स्थापित दलों के विकल्प की तलाश में थे. हालांकि अंतिम परिणाम अभी आने बाकी हैं, लेकिन वर्तमान रुझान संकेत दे रहे हैं कि विजय की TVK राज्य में अगली सरकार बनाने की दिशा में मजबूती से बढ़ रही है.