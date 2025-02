‘Game Changer’ Now Streaming: राम चरण की ‘गेम चेंजर’ अब ओटीटी पर, देखें भ्रष्टाचार के खिलाफ IAS ऑफिसर की दमदार कहानी!

‘Game Changer’ Now Streaming: एस शंकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अपनी भव्यता और दमदार कहानी के लिए चर्चा में रही इस फिल्म ने दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अब यह फिल्म केवल एक महीने के भीतर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो गई है. यह फिल्म एक आईएएस ऑफिसर की जिंदगी पर आधारित है, जो आंध्र प्रदेश में भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करता है. फिल्म में पॉलिटिकल ड्रामा और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है.

राम चरण और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने दर्शकों पर खासा प्रभाव डाला है. इनके साथ फिल्म में एसजे सूर्या, सुनील, श्रीकांत, अंजलि, जयराम, समुथिरकानी, अच्युत कुमार और ब्रह्मानंदम जैसे कई प्रतिभाशाली कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.

watch Ram Nandhan play the power dynamics & change the game for good 🔥#GameChangerOnPrime, Watch Now: https://t.co/qpRKvfIVNF@AlwaysRamCharan @advani_kiara @iam_SJSuryah @yoursanjali @shankarshanmugh @MusicThaman pic.twitter.com/FvBJidzf7N

— prime video IN (@PrimeVideoIN) February 7, 2025