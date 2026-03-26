विजय-तृषा के अफेयर की खबरों के बीच जयम रवि की पत्नी आरती का फूटा गुस्सा; पब्लिक के 'दोहरे मापदंड' पर उठाए सवाल (View Post)

आरती रवि; थलपति विजय, तृषा कृष्णन (Photo Credits: Instagram)

चेन्नई: तमिल अभिनेता रवि मोहन (Tamil actor Ravi Mohan) (पूर्व नाम जयम रवि) (Jayam Ravi) की पत्नी आरती रवि (Aarti Ravi) ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर सेलिब्रिटी अलगाव (Separation) के मामलों में जनता की सहानुभूति और 'दोहरे मापदंडों' (Double Standards) पर गंभीर सवाल उठाए हैं. आरती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय (Thalapathy Vijay) और अभिनेत्री तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) के कथित संबंधों को लेकर मीडिया में अटकलें तेज हैं. आरती ने संकेत दिया कि एक महिला को मिलने वाला समर्थन अक्सर उसके पति की 'मार्केट वैल्यू' और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है. यह भी पढ़ें: VIROSH Wedding: रश्मिका और विजय देवरकोंडा की तेलुगु शादी संपन्न, टीम ने मीडिया को बांटी मिठाई; अब कोडवा रस्मों की तैयारी (Watch Video)

आरती रवि का 'मार्केट वैल्यू' और गरिमा पर सवाल

आरती रवि ने इंस्टाग्राम पर किसी का नाम लिए बिना मीडिया और जनता द्वारा सेलिब्रिटी तलाक की कहानियों को देखने के नजरिए की तीखी आलोचना की. उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब बड़े प्रोफाइल वाले सितारे शामिल होते हैं, तो सार्वजनिक सहानुभूति बदल जाती है, जबकि पिछले साल रवि मोहन से उनके अलगाव के दौरान उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा था.

आरती ने अपने पोस्ट में लिखा, 'यह एक वास्तविक प्रश्न खड़ा करता है। क्या एक पत्नी के लिए सहानुभूति उस पुरुष की 'मार्केट वैल्यू' पर निर्भर करती है? या उसकी भावनाओं को सुने जाने के लिए सही राजनीतिक या सामाजिक अवसर का इंतजार किया जाता है?' यह भी पढ़ें: Samantha Ruth Prabhu Marries Raj Nidimoru: सामंथा रुथ प्रभु ने रचाई राज निदिमोरु संग शादी! ईशा योग सेंटर में संपन्न हुई पारंपरिक रस्में; सामने आईं पहली तस्वीरें

थलपति विजय और तृषा कृष्णन के अफेयर की अफवाहों के बीच आरती रवि ने शेयर किया एक क्रिप्टिक पोस्ट

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विजय-तृषा की चर्चाओं के बीच उभरा दर्द

नेटिज़न्स और फिल्म उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि आरती की यह टिप्पणी थलपति विजय के निजी जीवन को लेकर चल रही चर्चाओं की प्रतिक्रिया है. रिपोर्टों के अनुसार, विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने 2025 के अंत में तलाक के लिए अर्जी दी थी, जिसके बाद विजय और उनकी सह-कलाकार तृषा कृष्णन के अफेयर की खबरें जोर पकड़ने लगीं.

आरती ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि जब उनका अपना विवाह सार्वजनिक रूप से टूट रहा था और रवि किसी अन्य महिला के साथ कार्यक्रमों में देखे जा रहे थे, तब विमर्श को अक्सर उनके खिलाफ मोड़ा गया. उन्होंने जोर देकर कहा कि "कोई भी पत्नी इस तरह के सार्वजनिक अपमान को चुपचाप सहने की हकदार नहीं है.'

रवि मोहन और आरती के बीच कानूनी विवाद

आरती और रवि मोहन के बीच कानूनी लड़ाई सितंबर 2024 से सार्वजनिक रूप से चल रही है, जब अभिनेता ने एकतरफा रूप से अलग होने की घोषणा की थी. आरती ने तब दावा किया था कि वह इस घोषणा से पूरी तरह अनजान थीं और अपने दो बेटों की खातिर मामले को निजी तौर पर सुलझाने की कोशिश कर रही थीं.

यह विवाद 2026 की शुरुआत में तब और बढ़ गया जब रवि मोहन ने एक बयान में दावा किया कि न्यायिक प्रणाली में 'पुरुष सबसे बड़े पीड़ित' हैं. इसके जवाब में आरती ने उन पोस्ट्स को साझा किया था जिनमें तलाक फाइनल होने से पहले सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ जाने वाले पुरुषों द्वारा 'विक्टिम कार्ड' खेलने की आलोचना की गई थी.

जेंडर और राजनीतिक प्रभाव का मुद्दा

आरती के पोस्ट ने एक नई बहस को जन्म दिया है. विजय के मामले में, उनके राजनीति में प्रवेश के कारण सार्वजनिक दबाव अधिक है, जबकि अन्य अभिनेताओं को इसी तरह की परिस्थितियों में काफी कम आलोचना का सामना करना पड़ा है. आरती का तर्क है कि गरिमा और सम्मान हर महिला के लिए समान होना चाहिए, चाहे उसका पति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो.