Priyanka Chahar Choudhary Bold Look: इंस्टाग्राम पर प्रियंका चहर चौधरी ने शेयर की ग्लैमरस तस्वीरें, फैंस बोले 'Tip Tip Barsa Look' (See Pics)

Priyanka Chahar Choudhary (Photo Credits: Instagram)

Priyanka Chahar Choudhary Bold Look: टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम प्रियंका चहर चौधरी एक बार फिर अपने स्टनिंग लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक बोल्ड और ग्लैमरस फोटोशूट शेयर किया, जिसमें वो पिंक-पर्पल डीप नेक कटआउट ड्रेस में नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा - "Barsaat toh ho hi rahi hai ☔ socha—tip-tip look bhi barsa du 💕". प्रियंका का यह मॉनसून इंस्पायर्ड लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. खुले बाल, न्यूड ग्लोइंग मेकअप और नेट श्रग के साथ उनका यह अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है. कमेंट सेक्शन में यूज़र्स दिल और आग वाले इमोजी के साथ उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "Tip Tip 🔥", तो वहीं दूसरे ने कहा, "O Bhai!".

प्रियंका चहर चौधरी का बोल्ड अंदाज:

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chahar Choudhary (@priyankachaharchoudhary)

प्रियंका चहर चौधरी अपने स्टाइल स्टेटमेंट और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. इस बार भी उन्होंने साबित कर दिया कि वे फैशन और ट्रेंड्स को बखूबी समझती हैं. उनकी यह तस्वीरें कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स बटोर चुकी हैं.

प्रियंका का यह लुक न सिर्फ बोल्ड है, बल्कि एक परफेक्ट मानसून ग्लैमर स्टाइल भी है, जो आने वाले सीज़न के लिए फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है.