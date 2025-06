Priyanka Chopra Bold Look: ब्लैक स्ट्रैपलेस ड्रेस में प्रियंका चोपड़ा ने बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान, फोटो शेयर कर लिखा 'Wait up for me' (View Pics)

Priyanka Chopra (Photo Credits: Instagram)

Priyanka Chopra Hot Look: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज़ से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही हैं. हाल ही में प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह स्ट्रैपलेस ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं. इस लुक में वह बेहद बोल्ड और स्टनिंग लग रही हैं. प्रियंका ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है - "Wait up for me💋". इस सिंपल लेकिन फ्लर्टी लाइन ने फैंस को दीवाना बना दिया है. ड्रेस के साथ उन्होंने सिल्वर चोकर नेकलेस, स्ट्रेट हेयर और न्यूड मेकअप में अपने लुक को क्लासिक टच दिया है. फोटो के बैकग्राउंड में ड्रेसिंग रूम और कुछ स्नैक्स भी देखे जा सकते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शूट से पहले का मोमेंट है.

प्रियंका की इस पोस्ट पर अब तक लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. स्मृति खन्ना, सिद्धेश झाधव जैसे सेलेब्स ने भी उनकी तारीफ में कमेंट किया है. फैंस ने उन्हें "Stunning", "Hotter by the day" और "Queen" जैसे टैग्स दिए हैं.

प्रियंका का स्टाइलिश अंदाज़:

प्रियंका चोपड़ा का ये लुक यह साबित करता है कि वह सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि फैशन की दुनिया में भी ट्रेंडसेटर हैं. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी स्टाइलिंग से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उनके फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी अगली स्क्रीन अपीयरेंस का.