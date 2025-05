Nikki Tamboli Bold Look: निक्की तंबोली ने अरबाज शेख के साथ कराया बोल्ड फोटोशूट, इंस्टाग्राम पर शेयर की सिजलिंग तस्वीरें (View Pics)

Nikki Tamboli (Photo Credits: Instagram)

Nikki Tamboli Bold Look: निक्की तंबोली एक बार फिर अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज़ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में मॉडल और एक्टर अरबाज शेख के साथ एक सिजलिंग फोटोशूट कराया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री और इंटीमेट पोज़ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. निक्की तंबोली ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “Lyrics says it all 🎶❤️” और इसके साथ ही #happybirthday, #nikkitamboli, #arbazpatel जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया. तस्वीरों में निक्की ब्लैक डीप नेक आउटफिट में नजर आ रही हैं, वहीं अरबाज शेख का लुक भी काफी इंटेंस और अट्रैक्टिव है. दोनों का ये हॉट अंदाज फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है.

फोटोशूट में निक्की और अरबाज के बीच की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसपर कमेंट्स की बौछार कर दी है. हालांकि कुछ कमेंट्स में भद्दी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर यूज़र्स की आलोचना भी हो रही है. निक्की तंबोली अपने बोल्ड फैशन और सोशल मीडिया प्रेज़ेंस के लिए जानी जाती हैं. ‘बिग बॉस 14’ और ‘खतरों के खिलाड़ी’ जैसी रियलिटी शोज़ से चर्चा में आईं निक्की का ये लेटेस्ट फोटोशूट यह दिखाता है कि वह अपने लुक्स और स्टाइल को लेकर कितनी एक्सपेरिमेंटल हैं.

निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार:

निक्की और अरबाज की यह जोड़ी अब किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट में नजर आएगी या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इनकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर ज़बरदस्त ट्रेंड कर रही हैं और फैंस को इनका अगला मूव जानने का बेसब्री से इंतजार है.