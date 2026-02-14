Mahashivratri 2026: अमृता फडणवीस का नया भक्ति गीत 'शंभू रे' रिलीज, शिव भक्ति के साथ डांस मूव्स ने जीता फैंस का दिल (Watch Video)

अमृता फडणवीस का नया भक्ति गीत 'शंभू रे' रिलीज (Photo Credits: Instagram)

Mahashivratri 2026: अपनी गायकी और विशिष्ट शैली के लिए जानी जाने वाली गायिका अमृता फडणवीस (Amrita Fadnavis) ने महाशिवरात्रि (Mahashivratri) के अवसर पर अपने प्रशंसकों को एक खास तोहफा दिया है. भगवान शिव (Bhagwan Shiv) की महिमा का बखान करने वाला उनका नया भक्ति गीत 'शंभू रे' (Shambhu Re) रिलीज कर दिया गया है. यह गीत न केवल सुनने में सुकून देने वाला है, बल्कि इसके वीडियो में अमृता फडणवीस का शास्त्रीय नृत्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह विशेष भजन संगीत जगत की दिग्गज कंपनी टी-सीरीज (T-Series) के बैनर तले तैयार किया गया है. गीत की तकनीकी और रचनात्मक बारीकियां इसे अन्य भजनों से अलग बनाती हैं:

अमृता फडणवीस का नया भक्ति गीत 'शंभू रे' रिलीज

पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य ने खींचा ध्यान

'शंभू रे' के म्यूजिक वीडियो में अमृता फडणवीस असमिया पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रही हैं. भगवान शिव की आराधना के साथ-साथ उनके शानदार डांस स्टेप्स ने दर्शकों को प्रभावित किया है. वीडियो का निर्देशन और सिनेमैटोग्राफी बेहद भव्य रखी गई है, जो महाशिवरात्रि के माहौल को जीवंत कर देती है.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार

रिलीज होते ही यह गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और नेटिज़न्स (Netizens) इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.'

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'शानदार निर्देशन! शिव भक्ति में डूबा यह गीत दिल को छू गया.'

दूसरे यूजर ने उनकी वेशभूषा की तारीफ करते हुए लिखा, 'असम की पारंपरिक वेशभूषा को चुनना एक सराहनीय कदम है, इसके लिए धन्यवाद.'

वहीं एक प्रशंसक ने लिखा, 'अमृता मैम, आपके अब तक के सभी गानों में से यह मेरा सबसे पसंदीदा गीत है.'

आध्यात्मिक जगत और संगीत प्रेमियों के बीच 'शंभू रे' अपनी खास जगह बना रहा है. महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर यह गीत शिव भक्तों के लिए एक बेहतरीन संगीतमय भेंट साबित हो रहा है.