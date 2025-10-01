करीना कपूर ने साझा की अवॉर्ड्स नाइट की पुरानी यादें, कहा: पहले का फैशन था बिना टेंशन वाला

Kareena Kapoor (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 1 अक्टूबर : बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) ने हाल ही में अवॉर्ड्स नाइट की पुरानी यादें साझा कीं. उन्होंने इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में फैंस के साथ शेयर की है. यह तस्वीर 42वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की है, जिसमें वह बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना के साथ पहली पंक्ति में बैठी दिखाई दे रही हैं.

इस फोटो में वह सिंपल लुक में नजर आ रही हैं, जैसे वह किसी घर की पार्टी में गई हैं. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "जब हम अपनी पोलो नेक और जैकेट पहनते थे और आराम से बैठकर अभिनेताओं को अपनी ब्लैक लेडी (अवॉर्ड) का स्वागत करते देखते थे." उन्होंने इसके जरिए यह बताया कि तब के दौर में फैशन कितना सरल और सहज हुआ करता था. आज तो एक स्टार के लुक के लिए पूरी टीम होती है, क्या पहनना है और क्या नहीं, इसकी प्लानिंग कई दिनों पहले से ही की जाती है. तब महंगे स्टाइलिश और डिजाइनर आउटफिट्स का जमाना नहीं था. यह भी पढ़े : सिनेमा की ‘हिट गर्ल: अपने दौर की सबसे महंगी हीरोइन थीं आशा पारेख, मेल एक्टर्स से भी ज्यादा लेती थीं फीस

इसमें उन्होंने अपनी बहन करिश्मा कपूर की फिल्म का गाना 'आए हो मेरी जिंदगी में' भी लगाया है. इस फोटो की खास बात यह है कि इसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी उनके पीछे बैठे दिख रहे हैं. उन दोनों ने भी पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने हुए हैं. करीना की इस पोस्ट ने फैंस को उन दिनों की याद दिला दी जब करीना कपूर और अक्षय खन्ना की जोड़ी हलचल फिल्म में दिखाई दी थी. यह फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी.

वर्क फ्रंट की बात करें तो, करीना कपूर खान अब अपनी आने वाली फिल्म "दायरा" में शूटिंग में जुटी हैं. इसे मशहूर फिल्म निर्माता मेघना गुलजार डायरेक्ट कर रही हैं. दोनों की जोड़ी को साथ काम करने को लेकर फैंस अभी से ही बहुत उत्साहित हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थीं. इसमें फिल्म के कुछ अहम सीन्स को फिल्माते हुए अभिनेत्री को देखा गया था. इस फिल्म में करीना के अलावा अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिका में हैं. वह इसमें पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे. 'दायरा' एक क्राइम-ड्रामा थ्रिलर फिल्म है.