India's Got Latent Returns: विवाद के बाद Samay Raina के शो के क्लिप्स नए यूट्यूब चैनल पर फिर से हुए लाइव, फैन्स बोले- नया कंटेंट दो

Samay Raina, ANI (Photo Credits: X)

India's Got Latent Returns: कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना का पॉपुलर शो India’s Got Latent चार महीने पहले जबरदस्त विवाद के चलते यूट्यूब से हटाया गया था. लेकिन अब यह शो अचानक फिर से सामने आया है, हालांकि इस बार नए यूट्यूब चैनल 'India’s Got Latent Clips' पर. यह वापसी काफी चुपचाप तरीके से हुई है, लेकिन फैन्स ने तुरंत नोटिस कर लिया और शो को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो गई है. बता दें कि इस साल की शुरुआत में शो उस वक्त विवादों में घिर गया था जब यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसमें उनके पैरेंट्स को लेकर भी बात की गई थी.

इस बयान से बवाल मच गया और देशभर में कई जगहों पर FIR दर्ज हुई, जिसमें समय रैना, अपूर्वा मखिजा और आशीष चंचलानी का नाम भी शामिल था. इसके बाद शो को तुरंत यूट्यूब से हटा लिया गया और समय ने एक इमोशनल स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था - "जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरे लिए बहुत भारी है. मैंने अपने चैनल से India’s Got Latent के सारे वीडियो हटा दिए हैं. मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था."

अब महीनों बाद शो के क्लिप्स दोबारा एक नए यूट्यूब पेज पर दिखाई दे रहे हैं. यह पेज पहले प्राइवेट था लेकिन अब इसे पब्लिक कर दिया गया है. 'India’s Got Latent Clips' नाम के इस चैनल पर अब तक 522 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और चैनल के 493K सब्सक्राइबर्स हैं. इनमें पब्लिक एपिसोड्स के साथ-साथ मेंबर्स-ओनली कंटेंट भी शामिल है.

सोशल मीडिया पर फैन्स का कहना है कि शो का कंटेंट भले फिर से आ गया हो, लेकिन उन्हें अब नए और फ्रेश एपिसोड्स का इंतजार है. हालांकि, अभी तक समय रैना या उनकी टीम की ओर से शो के ऑफिशियल रिटर्न को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है.

देखना दिलचस्प होगा कि क्या India’s Got Latent फिर से वही पॉपुलैरिटी हासिल कर पाएगा या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि फैन्स अभी भी इसे मिस कर रहे हैं और इसे वापस देखना चाहते हैं – लेकिन इस बार बिना किसी कंट्रोवर्सी के.