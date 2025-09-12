'मेरे शरीर पर चोट के निशान हैं'! मुंबई में लोकल ट्रेन से कूदने के बाद Karishma Sharma को आईं गंभीर चोटें, 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' की अभिनेत्री ने अस्पताल से शेयर किया दर्दनाक अनुभव (Vies Post)

करिश्मा शर्मा (Photo Credit: Instagram / @karishmasharma22)

रागिनी एमएमएस रिटर्न्स (Ragini MMS Returns) और प्यार का पंचनामा (Pyaar Ka Punchnama) में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर अभिनेत्री करिश्मा शर्मा (Karishma Sharma) मुंबई में एक चलती लोकल ट्रेन (Moving Local Train) से कूदने के बाद एक चौंकाने वाली दुर्घटना का शिकार हो गईं. बताया जा रहा है कि चलती लोकल ट्रेन से कूदने की वजह से अभिनेत्री को कई चोटें आईं और वह फिलहाल चिकित्सकीय देखरेख में अस्पताल में भर्ती हैं. अस्पताल से एक्ट्रेस ने अपने दर्दनाक अनुभव को शेयर करते हुए बताया है कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं. यह भी पढ़ें: बिना अनुमति Aishwarya Rai की फोटो-वीडियो का इस्तेमाल गैरकानूनी, 72 घंटे के भीतर पोस्ट हटाने का आदेश: दिल्ली हाईकोर्ट

करिश्मा शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर की- देखें पोस्ट

(Photo Credit: Instagram / @karishmasharma22)

करिश्मा शर्मा मुंबई में ट्रेन से कूदकर घायल हो गईं.

यह घटना उस समय हुई जब करिश्मा एक शूटिंग के लिए चर्चगेट जा रही थीं. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जानकारी साझा करते हुए, अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने यात्रा के दौरान साड़ी पहनने का फैसला किया था, जिससे ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो गया. उन्होंने लिखा- ‘कल, चर्चगेट में एक शूटिंग के लिए जाते समय, मैंने साड़ी पहनकर ट्रेन पकड़ने का फैसला किया. जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, उसकी गति बढ़ गई और मैंने देखा कि मेरे दोस्त उसमें नहीं चढ़ पा रहे हैं. डर के मारे, मैं कूद गई और पीठ के बल गिर गई, जिससे मेरे सिर में गंभीर चोट आई.’

करिश्मा शर्मा ने ट्रेन दुर्घटना के बाद दर्दनाक रिकवरी साझा की

कूदने से उनके सिर पर सूजन, पीठ में तेज दर्द और पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं. डॉक्टरों ने सिर में किसी बड़ी चोट का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन कराने की सलाह दी है. कम से कम एक दिन तक अस्पताल में उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है. शर्मा ने अपने प्रशंसकों को अपनी दर्दनाक स्थिति के बारे में बताया और उनसे उनके ठीक होने की प्रार्थना करने को कहा. उन्होंने आगे कहा: ‘मेरी पीठ में चोट लगी है, मेरा सिर सूज गया है और मैं चोटों से ढकी हुई हूं. डॉक्टरों ने एमआरआई किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिर की चोट गंभीर नहीं है, मुझे एक दिन के लिए निगरानी में रखा है. मुझे कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूत बनी हुई हूं. कृपया मुझे शीघ्र स्वस्थ होने के लिए अपनी प्रार्थनाओं में रखें और मुझे अपना प्यार भेजें - इसका बहुत मतलब है.’

दोस्त तियाशा पॉल ने ट्रेन हादसे से कुछ पल पहले का वीडियो शेयर किया

इस दिल दहला देने वाली घटना की गवाह रहीं उनकी एक करीबी दोस्त तियाशा पॉल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो शेयर किया है. दोस्त ने लिखा- ‘हादसे से ठीक पहले, मैं उसका वीडियो बना रही थी... और अब उसे इस हालत में देख रही हूं’ इस हादसे ने एक बार फिर मुंबई में रोज़ाना ट्रेन से यात्रा करने वालों की सुरक्षा चिंताओं को उजागर कर दिया है, खासकर भीड़-भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में चढ़ने-उतरने के दौरान.

तियाशा पॉल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर की- पोस्ट देखें

(Photo Credit: Instagram / @tiyasha_paul_)

करिश्मा शर्मा का काम

पेशेवर मोर्चे पर, करिश्मा शर्मा ने कई फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें फसते फसाते, सुपर 30 और एक विलेन रिटर्न्स शामिल हैं. वह पवित्र रिश्ता, ये है मोहब्बतें और प्यार तूने क्या किया जैसे लोकप्रिय टीवी शो का भी हिस्सा रही हैं.