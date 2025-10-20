Diwali Entertainment Talk 2025: त्योहारी सीजन को शानदार बनाने के लिए इस वीकेंड पर मनोरंजन का मसाला देखने को मिलेगा!

दिवाली ओटीटी रिलीज (File Image)

आप अगर एक हाई-वोल्टेज एक्शन फिल्म, एक फंतासी थ्रिलर या एक पारिवारिक ड्रामा की तलाश में हों, इस दिवाली वीकेंड की फिल्म और शो लाइनअप में सभी के लिए कुछ न कुछ है और मनोरंजन की कोई कमी नहीं है. यह त्योहारी सीजन पहले से कहीं ज्यादा शानदार होने का वादा करता है. यह भी पढ़ें: VIDEO: एयरपोर्ट पर सेल्फी लेते हुए फैन पर नाराज हुए अक्षय कुमार, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, जानें ऐसा क्या हुआ की खिलाड़ी हुए गुस्सा

दिवाली 2025 ओटीटी रिलीज़: कल्याणी

प्रियदर्शन की 'लोकः', टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4', करण जौहर की 'पिच टू गेट रिच' और भी बहुत कुछ - इस त्योहारी सीजन में परिवार के साथ देखने के लिए फ़िल्में और शो!

दिवाली के बाद एक लंबा वीकेंड है, खासकर सिनेमा प्रेमियों के लिए, उन्हें नई-नई फिल्म देखने के लिए बहुत कुछ रहेगा. इस त्योहारी सीजन में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी प्रमुख भाषाओं में ड्रामा, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर कई रोमांचक श्रृंखला आ रहे हैं.

नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो से लेकर सोनी लिव और जियो हॉटस्टार तक, कई ओटीटी दिग्गज आगामी दिवाली वीकेंड के लिए रोमांचक कंटेंट डिजिटल रूप में रिलीज़ के लिए तैयार हैं. 17 से 26 अक्टूबर तक ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और शोज में रागी 4, अभ्यंतर कुत्ते वाली और लोका चैप्टर 1: चंद्रा जैसी फ़िल्में और शोज़ शामिल हैं। इस दिवाली की बहुप्रतीक्षित ओटीटी रिलीज़ के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें!

इस दिवाली ओटीटी पर देखने लायक फ़िल्में और वेब सीरीज

इस दिवाली विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली कुछ बहुप्रतीक्षित फिल्मों और शोज की सूची यहाँ दी गई है!

'बागी 4' - अमेज़न प्राइम वीडियो

टाइगर श्रॉफ, सोनम बाजवा, संजय दत्त और हरनाज़ संधी अभिनीत ‘बागी-4’, 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. ए. हर्ष निर्देशित यह फिल्म रॉनी (टाइगर श्रॉफ) की कहानी पर आधारित है, जो एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना में बच जाता है और आत्मघाती व्यवहार में पड़ जाता है. यह फिल्म वर्तमान में अमेज़न प्राइम वीडियो पर एक ट्विस्ट के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. यह फिल्म देखने के लिए आपको फिल्म किराए पर लेनी होगी, या तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि यह प्लेटफॉर्म सभी दर्शकों के लिए उपलब्ध न हो जाए.

'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' – ZEE 5

आदित्य शेर द्वारा निर्देशित ‘भागवत चैप्टर 1: राक्षस’ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अरशद वारसी, जितेंद्र कुमार और आयेशा कडुस्कर ने मुख्य भूमिका निभाई है. यह फिल्म एक पुलिस अधिकारी की कहानी पर आधारित है, जो युवतियों के लापता होने की जांच करता है. हालांकि, उसकी जांच उसे एक जैसे पैटर्न वाले कई मामलों तक ले जाती है. ‘भागवत अध्याय 1: राक्षस’ 17 अक्टूबर, 2025 को ZEE 5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था.

'आभ्यंतरा कुट्टावली' – ज़ी 5 (मलयालम)

आसिफ अली अभिनीत मलयालम फिल्म, ‘आभ्यंतरा कुट्टावली’, सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के चार महीने बाद 6 जून, 2025 को डिजिटल रूप से रिलीज़ हुई. श्रीजा दास, श्रेया रुक्मिणी और सिद्धार्थ भारतन जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म की कहानी एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी सहदेव की है, जो अपने लव लाइफ जीवन द्वारा दहेज के नाम पर घरेलू हिंसा और धमकी का झूठा आरोप लगाने के बाद कानूनी पचड़े में फंस जाता है. ‘अभ्यंतरा कुट्टावली’ 17 अक्टूबर, 2025 को ZEE 5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.

'मैडम सेनगुप्ता' - ZEES (बंगाली)

सायंतन घोष द्वारा निर्देशित बंगाली एक्शन थ्रिलर 'मैडम सेनगुप्ता' 4 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. इस फिल्म में रितुपर्णा सेनगुप्ता, राहुल बोस और कौशिक बोस मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म 'मैडम सेनगुप्ता' एक कार्टूनिस्ट की कहानी है, जो अपनी बेटी की मौत की जांच करती है और अपने पूर्व पति से जुड़ी कई हत्याओं का पर्दाफाश करती है. यह फिल्म 17 अक्टूबर, 2025 को ZEE 5 पर रिलीज़ होगी.

‘गुड न्यूज़’ नेटफ्लिक्स (कोरियाई)

‘गुड न्यूज़’ एक कोरियाई ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जिसे ब्यून सन ह्यून ने लिखा और निर्देशित किया है. यह सरकारी अधिकारियों के एक ग्रुप की कहानी है, जो एक अपहृत विमान में यात्रियों को बचाने के लिए एक गुप्त मिशन पर जाते हैं. इसमें सुल क्यूंग गु, होंग क्यूंग और रयू सेउंग बम मुख्य भूमिकाओं में हैं. गुड न्यूज़ 17 अक्टूबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.

'पिच टू गेट रिच' - जियो हॉटस्टार

फिल्म निर्माता करण जौहर एक नया शो लेकर आ रहे हैं जो भारतीय रियलिटी टीवी जगत में अपनी तरह का अनूठा शो होने का वादा करता है. इस शो में करण जौहर, अक्षय कुमार, मनीष मल्होत्रा और मलाइका अरोड़ा जज के रूप में नज़र आएंगे, जबकि ध्रुव शर्मा, नवीन जिंदल, रवि जयपुरिया, दर्पण सांघवी, गौरव डालमिया, वागीश पाठक और विनोद दुगर जैसे व्यवसायी निवेशक होंगे. ‘पिच टू गेट रिच’ का प्रीमियर 20 अक्टूबर, 2025 को jio Hotstar पर होगा.

'एलुमाले' - ज़ीस (कन्नड़)

एलुमाले पुनीत रंगास्वामी द्वारा निर्देशित एक कन्नड़ रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है. इसमें राणा, प्रियंका अचार, जगपति बाबू और किशोर कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 17 अक्टूबर, 2025 को ZEE 5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.

'किष्किंधापुरी' - ZEE5 (तेलुगु)

किष्किंधापुरी एक तेलुगु हॉरर फिल्म है, जिसमें बेलमकोंडा साईं श्रीनिवास और अनुपमा परमेश्वरन मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म भूतों की तलाश में एक पुराने रेडियो स्टेशन पर आने वाले मेहमानों के एक समूह की कहानी है. इस अलौकिक थ्रिलर ने अपने खौफनाक दृश्यों और ट्विस्ट से दर्शकों को प्रभावित किया. अगर आप सिनेमाघरों में फिल्म देखने से चूक गए हैं, तो यह फिल्म (17 अक्टूबर) ZEES पर स्ट्रीमिंग की गई.

'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' - जियो हॉटस्टार (मलयालम)

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन ने 2025 में मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'लोका अध्याय 1: चंद्रा' दी है. डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित मलयालम भाषा की फंतासी एडवेंचर फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और वैश्विक स्तर पर 300 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है. हालांकि निर्माताओं ने 'लोका' की आधिकारिक रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन जियो हॉटस्टार ने घोषणा की है कि फिल्म जल्द ही उनके प्लेटफॉर्म पर आएगी. रिपोर्ट्स बताती है कि फिल्म 26 अक्टूबर, 2025 को स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.