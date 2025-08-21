'छोड़ दो आंचल' गाने पर दीपिका चिखलिया ने दिए गजब के एक्सप्रेशन, फैंस बोले- 'बिल्कुल नूतन लग रही हो आप'

मुंबई, 21 अगस्त : टेलीविजन की दुनिया में जब भी 'रामायण' की बात होती है, तो दर्शकों के दिल में सबसे पहले माता सीता का चेहरा उभरता है, और वो चेहरा है दीपिका चिखलिया का. दीपिका आज भी अपने फैंस के दिलों में बसती हैं. वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. वो कभी नई तस्वीरें साझा करती हैं तो कभी वीडियो बनाकर पुरानी यादें ताजा कर देती हैं. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह एक पुराने गाने पर जबरदस्त एक्सप्रेशन देती हुई नजर आ रही हैं.

दीपिका चिखलिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह पुराने दौर के मशहूर गाने 'छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा' पर एक्ट करती दिख रही हैं. खास बात यह है कि यह वीडियो उन्होंने अपनी ही पुरानी क्लिप्स को जोड़कर बनाया है. यानी यह कोई नया शूट नहीं है, बल्कि उन्होंने पुराने पलों को चुनकर एक मजेदार और दिलचस्प वीडियो तैयार किया है. यह भी पढ़ें : Delhi: ‘वह स्वस्थ हैं और काम पर जल्द होगी वापसी’ सीएम रेखा गुप्ता से मिलने के बाद बोले भाजपा सांसद

वीडियो की शुरुआत में दीपिका नीले रंग की साड़ी में दिखाई देती हैं और अपना आंचल लहराती हैं. इसके बाद, वह पीली साड़ी में, फिर हरे रंग के सूट में और फिर गुलाबी बॉर्डर वाली साड़ी में नजर आती हैं. हर सीन में वह अलग लुक और अलग एक्सप्रेशन के साथ सामने आती हैं, कभी शरारती मुस्कान के साथ तो कभी मासूमियत से भरी निगाहों के साथ.

वीडियो के बैकग्राउंड में दीपिका ने 1957 में आई फिल्म 'पेइंग गेस्ट' का गाना 'छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा' चुना, जिसमें देव आनंद और नूतन नजर आए थे. इस गाने को किशोर कुमार और आशा भोंसले ने गाया था, जबकि संगीत एस.डी. बर्मन ने दिया था. दीपिका ने इस क्लासिक गाने को अपने अंदाज में पेश किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'दीपिका जी, आप अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी पहले थीं.''

दूसरे फैन ने लिखा, ''छोड़ दो आंचल पर आपने जो एक्सप्रेशन दिए, वो बिल्कुल नूतन की तरह हैं.''

वहीं कुछ फैंस ने दीपिका से और वीडियो बनाने की अपील की.