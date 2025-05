Triptii Dimri Replaces Deepika Padukone? Spirit में तृप्ती डिमरी की एंट्री, दीपिका पादुकोण को किया गया रिप्लेस?

Spirit, Tripti Dimri (Photo Credits: Instagram)

Triptii Dimri Replaces Deepika Padukone? साल 2023 में आई सुपरहिट फिल्म 'Animal' की जबरदस्त सफलता के बाद निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा अब अपनी दो बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं – 'Animal Park' और 'Spirit'. जहां एक ओर रणबीर कपूर स्टारर 'Animal Park' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है, वहीं प्रभास की फिल्म 'Spirit' को लेकर लंबे समय से कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई थी. लेकिन अब इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, 23 मई को तृप्ती डिमरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'Spirit' का हिस्सा बनने की खुशी जताई.

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, “Still sinking in…. 😍. So grateful to be trusted with this journey🙏🏻. Thank you @sandeepreddy.vanga ..honoured to be a part of your vision 😃.” इस ग्राफिक में अलग-अलग भाषाओं में उनका नाम लिखा हुआ था और अंत में 'Spirit' और निर्देशक का नाम नजर आया.

Spirit में तृप्ती डिमरी की एंट्री:

इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, “The female lead for my film is now official :-).” इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि 'Spirit' में ट्रिप्ती डिमरी मुख्य अभिनेत्री होंगी. खास बात यह है कि पहले इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के नाम की चर्चा थी. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या तृप्ती ने दीपिका को रिप्लेस किया है? हालांकि इस बारे में किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

बहरहाल, 'Animal' में अपने छोटे लेकिन दमदार किरदार से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली तृप्ती डिमरी अब प्रभास जैसे सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. फिल्म को लेकर फैन्स की उत्सुकता और भी बढ़ गई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि 'Spirit' में तृप्ति और प्रभास की जोड़ी किस तरह का जादू चलाती है.