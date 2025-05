Tara Sutaria New Look: ब्लैक स्ट्रैपलेस आउटफिट में तारा सुतारिया का ग्लैमरस अंदाज़, फोटो देख दीवाने हुए फैंस (View Pics)

Tara Sutaria (Photo Credits: Instagram)

Tara Sutaria New Look: तारा सुतारिया ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस अवतार से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई फोटोशूट की तस्वीर शेयर की है जिसमें वह स्ट्रैपलेस ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं. खुले बाल, मिनिमल मेकअप और शार्प एक्सप्रेशंस के साथ तारा का ये लुक काफी एलिगेंट और बोल्ड नजर आ रहा है. तारा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "There is such power and magic in trying something new and unique! What an exciting day on set!" इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह फोटो उनके आने वाले हेयर कलर कैंपेन का हिस्सा है जो @geetanjalisalon और @lorealpro के साथ है. उन्होंने लिखा, "Can’t wait for you all to see my campaign... Very soon :) You ready?"

इस पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. एक्ट्रेस के इस स्टनिंग लुक पर बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने भी लाइक किया है. वहीं रितेश देशमुख ने कमेंट किया "Wow", जिससे यह साफ है कि इंडस्ट्री के लोग भी तारा के इस अवतार से इंप्रेस हैं.

तारा सुतारिया का हॉट लुक:

View this post on Instagram A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

ब्लैक आउटफिट में तारा सुतारिया का ये नया अंदाज़ उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है. कई यूज़र्स ने कमेंट कर उन्हें "सेक्सी", "क्वीन" और "फैशन डिवा" तक कहा. तारा का ये स्टाइल स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं.